Ünlü iktisatçı Prof. Dr. Erdal Muzaffer Ünsal vefat etti

Türkiye'de iktisat alanında iz bırakmış isimlerden Prof. Dr. Erdal Muzaffer Ünsal 77 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Mart 2026 08:55, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 08:57
Makroekonomi ve para politikası alanındaki çalışmalarıyla tanınan akademisyen Ünsal, hayatını kaybetti. Eşi İnci Ünsal'ın verdiği bilgiye göre Ünsal, kalp krizi ya da beyne pıhtı atması sonucu öldü.

Ünsal'ın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Ataşehir Mimar Sinan Camii'nden kaldırarak Ihlamurkuyu mezarlığına defnedilecek.

Prof. Dr. Erdal M. Ünsal kimdi?

1 Eylül 1949'da Bandırma'da doğdu. Aslen, Erzurum-İspir- Bostancı Köyü nüfusuna kayıtlı.

Ankara Cumhuriyet Lisesini bitirdikten sonra Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (AİTİA) Ekonomi ve Maliye Bölümü'nden 1973'de mezun oldu. AİTİA'da asistanlık yaparken ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi'nde yüksek lisansını tamamladı. 1977'de açılan sınavı kazanarak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde (Mülkiye) asistan oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora programını bitirerek 1984'de "İktisat Doktoru" unvanını kazandı.

Devlet Yatırım Bankası'nda Araştırma Daire Başkanı olarak çalıştığı dönemde Mülkiye'de öğretim görevliliği yapmaya devam etti.

1989'da yardımcı doçent,1992'de doçent, 1997'de ise profesör olmaya hak kazandı.

Görev yaptığı yıllarda sayısız bürokrat, akademisyen ve ekonomist yetiştirdi.

Yazdığı kapsamlı iktisat kitapları Türkiye'deki neredeyse tüm İİBF'lerin (İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri) müfredatına girdi.

Yabancı - çeviri kaynakların ağırlıkta olduğu bir alanda, yerli ve öğrenci dostu bir dille kaleme aldığı kitaplar A Grubu kariyer mesleklerine (Kaymakamlık, Müfettişlik, Sayıştay Denetçiliği, Merkez Bankası Uzmanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı kadroları vb.) ve KPSS'ye hazırlanan adayların temel kaynaklarından oldu.

Başlıca Eserleri:

Mikro İktisat / Mikro İktisada Giriş:Tüketici davranışı, maliyetler, piyasa yapıları ve oyun teorisi gibi konuları matematiksel ispatlar ve detaylı grafiklerle anlattığı temel eseridir.
Makro İktisat / Makro İktisada Giriş: Milli gelir, büyüme teorileri (Solow modeli vb.) ve iktisadi okulların yaklaşımlarını hem teorik hem de Türkiye ekonomisinden örneklerle harmanlayarak sunar.
İktisadi Büyüme: Daha çok üst düzey lisans ve lisansüstü eğitimde okutulan, ekonomik büyüme dinamiklerini incelediği akademik çalışmasıdır.
Uluslararası İktisat: Uluslararası ticaret teorileri ve makroekonomik dışa açıklık politikalarını ele aldığı bir diğer referans kitabıdır.

