Bu ilimizde binlerce karga gökyüzünü kapladı

Ardahan'da dün akşam saatlerinde kargalar, sürüler halinde dakikalar boyunca gökyüzünde daireler çizerek uçtu. Özellikle binaların çatıları ve ağaçlar kargalarla doldu.

Yurttaşlar, her yıl bu dönemlerde karga istilasının yaşandığını ancak bu yıl daha yoğun bir karga sürüsüyle karşılaştıklarını belirterek cep telefonlarıyla o anları kayda aldı.

Bazı kişiler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazıları ise oluşan gürültü ve yoğunluk nedeniyle endişe duyduklarını ifade etti.