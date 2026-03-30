Diyarbakır'da okul servisi otomobille çarpıştı: 15 yaralı
Diyarbakır'da okul servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 13'ü öğrenci 15 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2026 12:15, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 12:17
Merkez Bağlar ilçesindeki Halid Bin Velid Bulvarı mevkisinde, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen, öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı.
Kazada, minibüsteki 13 öğrenci ile otomobildeki sürücünün de bulunduğu 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.