Karalar İnşaat Etimesgut Spor'dan deplasmanda gol şov: 3-1

TFF 3. Lig 1. Grup'ta play-off hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Karalar İnşaat Etimesgut Spor, deplasmanda Edirnespor'a konuk oldu. Zorlu hava koşulları ve ağır saha zeminine rağmen etkili bir performans sergileyen başkent temsilcisi, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Etimesgut ekibi, 37. dakikada Can Muhammet Vural'ın golüyle öne geçti. İlk yarının uzatma dakikalarında (45+4) bir kez daha sahneye çıkan Vural, farkı ikiye çıkararak takımını soyunma odasına 2-0 üstün götürdü.

Can Muhammet Vural'dan Hat-Trick Şov

İkinci yarıda oyuna ortak olmaya çalışan ev sahibi Edirnespor, 66. dakikada Melih Sağlam'ın golüyle skoru 2-1'e getirdi. Ancak son sözü yine Can Muhammet Vural söyledi. 87. dakikada attığı golle hat-trick yapan Vural, maçın skorunu belirledi: 3-1.

Bu sonuçla Karalar İnşaat Etimesgut Spor puanını 46'ya yükselterek 5. sıradaki yerini korudu. Başkent ekibi ile lider İnegöl Kafkas arasında 7 puanlık fark bulunuyor.

Karşılaşma sonrası Etimesgut Spor Kulübü Başkanı Ömer Faruk Alimoğulları soyunma odasına inerek oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti. Alimoğulları, play-off hedefi doğrultusunda takıma olan inancını yineledi.

Etimesgut Spordan Galibiyet Pozu

Müsabakayı Ankara'dan Edirne'ye gelip takip eden basın mensupları da Etimesgut temsilcisinin zor şartlara rağmen ortaya koyduğu mücadeleyi takdir ederek, play-off yolunda başarı dileklerini iletti.

Gazetecilerden Etimesgut Spor Yönetimine Teşekkür

Edirne Spor - Karalar İnşaat Etimesgut Spor müsabakasını takip etmek için Başkent'ten Edirne'ye gelen çok sayıda gazeteci, Etimesgut Spor Kulübü Başkanı Ömer Faruk Alimoğulları ve Sportif Direktör Tuna Yılmaz'a basın mensuplarına gösterdiği büyük ilgi ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti