Tarım sezonu yağışlarında rekor artış

Türkiye'de, 1 Ekim ile 28 Şubat arasındaki tarım sezonunda yağışlar, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 24, geçen yıla göre ise yüzde 75 arttı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2026 13:01, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 13:02
Türkiye'de su/tarım yılı yağışları, mevcut senenin 1 Ekim'i ile sonraki yılın 30 Eylül'üne kadar olan dönemde Meteoroloji Genel Müdürlüğünce takip edilip hesaplanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar su/tarım yılı ekim-şubat yağışları (1991-2020) 313 milimetre ölçüldü. Yağışlar, geçen yılın su/tarım yılı 5 aylık döneminde 221,4, bu yılın su/tarım yılı 5 aylık döneminde ise ortalama 387,7 milimetre olarak kayıtlara geçti.

Ülkedeki 2026 su/tarım yılı 5 aylık yağışlarında uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 24, geçen yıla göre ise yüzde 75 arttı.

Yağışlar bu dönemde Kastamonu, Sinop, Çorum, Konya, Malatya, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Rize ve Artvin çevrelerinde yüzde 20'nin üzerinde azalırken, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Düzce, Zonguldak, Bolu, Antalya, Burdur, Isparta, Adana, Yozgat, Kayseri, Sivas, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinde normaline göre yüzde 80'in üzerinde arttı.

Su yılı yağışları tüm bölgelerde normalinin ve geçen yılın üzerinde gerçekleşti. Normallerine göre en fazla artma yüzde 33 ile Ege Bölgesi'nde kaydedildi.

Su yılı 5 aylık yağışlarda İç Anadolu Bölgesi'nde 13, Ege Bölgesi'nde 11, Karadeniz Bölgesi'nde son 10 yılın en yüksek yağış seviyesi kayıtlara geçti.

İl geneli yağışlarda en fazla yağış 799,6 milimetre ile Antalya'da, normaline göre en fazla artış yüzde 52 ile Kayseri'de kaydedildi.

Su yılı yağışlarında en az yağış alan il 153.9 milimetre ile Iğdır, normaline göre en fazla azalma gösteren il ise yüzde19 azalma ile Rize oldu.

