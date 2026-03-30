Banka şubesinde korku dolu anlar: Eski çalışandan soygun girişimi
İstanbul Beşiktaş'ta özel bir banka şubesinde soygun girişiminde bulunan eski çalışan, gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2026 14:25, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 16:34
Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi'nde bulunan özel bir banka şubesine gelen M.S, boğazına bıçak dayadığı güvenlik görevlisinin silahını alarak soygun girişiminde bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Polis köpeğiyle yapılan müdahalenin ardından yakalanan şüpheli, gözaltına alındıktan sonra hastaneye götürüldü.
M.S'nin, aynı bankanın başka bir şubesinde çalıştığı ve işten çıkarıldığı öğrenildi.