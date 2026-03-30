İmamoğlu hakkında 'yargı mensuplarına' hakaretten yeni soruşturma
Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşmasındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Haber Giriş : 30 Mart 2026 14:31, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 15:01
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce bugün yapılan duruşmada ifadesinin alındığını aktardı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ve kamuoyunda 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' olarak bilinen soruşturmada görevli yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit" suçundan resen soruşturma başlatıldı."