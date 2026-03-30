Polis servis kazası ile ilgili yeni açıklama: Polis memuru yaşamını yitirdi
Polis servis kazası ile ilgili yeni açıklama: Polis memuru yaşamını yitirdi
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren füze imha edildi
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren füze imha edildi
MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu: Önder Sığırcıklıoğlu yakalandı
MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu: Önder Sığırcıklıoğlu yakalandı
Tebliğ yayımlandı: Ekmeğe koyu renk veren tüm maddeler yasaklandı!
Tebliğ yayımlandı: Ekmeğe koyu renk veren tüm maddeler yasaklandı!
Ekonomistlerden uyarı: Ev satarak altın alınmaz!
Ekonomistlerden uyarı: Ev satarak altın alınmaz!
DMM'den 'Türkiye, İran lehine savaşa girecek' iddiasına yalanlama
DMM'den 'Türkiye, İran lehine savaşa girecek' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan 'sahte plaka' uyarısı: 1 Nisan'dan itibaren ceza uygulanacak
Bakanlıktan 'sahte plaka' uyarısı: 1 Nisan'dan itibaren ceza uygulanacak
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşamazsak Hark Adası'nı yok edeceğiz
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşamazsak Hark Adası'nı yok edeceğiz
Adana Kayseri arası yol 100 km kısalacak
Adana Kayseri arası yol 100 km kısalacak
Bakan Yumaklı: Tertemiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz
Bakan Yumaklı: Tertemiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz
Diyarbakır'da okul servisi otomobille çarpıştı: 15 yaralı
Diyarbakır'da okul servisi otomobille çarpıştı: 15 yaralı
İletişimde yeni dönem: 5G'ye geçiş yarın törenle ilan edilecek
İletişimde yeni dönem: 5G'ye geçiş yarın törenle ilan edilecek
Muhittin Böcek'in başdanışmanı gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in başdanışmanı gözaltına alındı
İstanbul'da sabah trafiği yüzde 74'e ulaştı
İstanbul'da sabah trafiği yüzde 74'e ulaştı
Kira gelirinde 'eyvah' dememek için zaman daralıyor
Kira gelirinde 'eyvah' dememek için zaman daralıyor
'Fahiş ceza ödenemez' ile 'az olursa caydırıcı olmaz' tartışması
'Fahiş ceza ödenemez' ile 'az olursa caydırıcı olmaz' tartışması
İBB soruşturmasında bir tutuklama daha
İBB soruşturmasında bir tutuklama daha
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
'İsrail ile ticaretin sürdüğü' iddialarına yalanlama
'İsrail ile ticaretin sürdüğü' iddialarına yalanlama
Yargıtay 11. Hukuk'ta, 25. turda da başkan seçilemedi
Yargıtay 11. Hukuk'ta, 25. turda da başkan seçilemedi
İçişleri Bakanlığı , radarların bulunduğu noktaları açıkladı
İçişleri Bakanlığı , radarların bulunduğu noktaları açıkladı
5 ilde kar yağışı etkili oldu
5 ilde kar yağışı etkili oldu
İstanbul'da hava trafiğine yağış engeli: Sabiha Gökçen'de seferler aksadı
İstanbul'da hava trafiğine yağış engeli: Sabiha Gökçen'de seferler aksadı
Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?
Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?
1 Haziran'da yürürlükte: Operatör değişimine e-devletten onay!
1 Haziran'da yürürlükte: Operatör değişimine e-devletten onay!
Bakan Çiftçi'den belediye soruşturmalarında 'çifte standart' iddiasına yanıt
Bakan Çiftçi'den belediye soruşturmalarında 'çifte standart' iddiasına yanıt
Sıfır gecikmeli yargı: Polisi yaralayan sürücünün davası 4 günde bitti
Sıfır gecikmeli yargı: Polisi yaralayan sürücünün davası 4 günde bitti
Ali Yalçın: Şiddet nedeniyle hayatını kaybeden eğitimci 'şehit' sayılsın
Ali Yalçın: Şiddet nedeniyle hayatını kaybeden eğitimci 'şehit' sayılsın
Maliye beyan edilmeyen gelirlerin peşine düştü
Maliye beyan edilmeyen gelirlerin peşine düştü
Kuyumcuya fiyat sormaya son: Bu uygulama ile altın fiyatları anlık takip ediliyor!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Adana Kayseri arası yol 100 km kısalacak

Adana'yı Kozan üzerinden Kayseri ve Orta Anadolu pazarlarına bağlayarak bölgenin ulaşım ve ticaret haritasını kökten değiştirecek olan stratejik Adana-Kozan-Mansurlu-Kayseri Yolu Projesi'nde geri sayım hızlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Mart 2026 14:55, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 15:00
Toros Dağları'nın sarp ve zorlu coğrafyasında yürütülen yoğun mühendislik çalışmalarında kritik eşikler aşılırken, gözler dev projenin tamamen trafiğe açılacağı o tarihi yıla çevrildi.

Adana Kayseri Arası 100 Kilometre Kısalacak, Süre 2 Saate Düşüyor

5 Ocak Gazetesinden Hakan Toytekin'in haberine göre, Bölge ekonomisi için bir "kalkınma koridoru" olarak nitelendirilen yeni güzergah, mevcut Adana-Kayseri yolunu yaklaşık 100 kilometre kısaltıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 4-5 saat süren zorlu yolculuk, ortalama 2 - 2,5 saate kadar düşecek. Özellikle Kozan-Mansurlu etabında (Salmanlı ve İndirme mevkileri) tamamlanıp trafiğe açılan tüneller sayesinde, önceden 20 dakika süren tehlikeli dağ geçişleri şimdiden 5 dakikalık konforlu ve güvenli bir sürüşe dönüştü.

Toroslar'da Tünelin Ucu Göründü: Hedef 2026!

Projenin en zorlu aşamasını oluşturan heyelan ıslahları, tünel güçlendirmeleri ve viyadük inşaatları aralıksız sürüyor. Karayolları yetkililerinden ve sahadan alınan son bilgilere göre; projenin en kritik bölümlerinden olan Mansurlu Geçişi'ndeki eksik tünellerin ve bağlantı yollarının 2026 yılı içerisinde tamamen bitirilerek kesintisiz trafiğe açılması hedefleniyor. Adana kamuoyu ve bölge iş dünyası ise, 2026 yılı bütçesinde projeye "aslan payının" ayrılmasını ve yıllardır beklenen bu yatırımın artık final yapmasını talep ediyor.

Kozan-Mansurlu-Kayseri Yolunun Bölgeye 3 Büyük Katkısı:

Lojistik ve Ticaret Üssü: Adana ve Mersin limanlarının Orta Anadolu'ya bağlantısı hızlanacak, hem ticari nakliye hem de bireysel sürüşlerde ciddi zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacak.

Kuzey İlçelerine Can Suyu: Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli gibi uzak kuzey ilçelerinin Adana merkezle olan entegrasyonu güçlenecek; bölgenin sağlık, eğitim ve tarımsal pazara erişimi kolaylaşacak.

Güvenli Ulaşım: Kış aylarında kar ve buzlanma nedeniyle tehlike saçan eski kıvrımlı yollar yerine, yüksek standartlı asfalt ve dev tünellerle donatılmış otoyol konforu sunulacak.

