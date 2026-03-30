Adana Kayseri arası yol 100 km kısalacak

Toros Dağları'nın sarp ve zorlu coğrafyasında yürütülen yoğun mühendislik çalışmalarında kritik eşikler aşılırken, gözler dev projenin tamamen trafiğe açılacağı o tarihi yıla çevrildi.

Adana Kayseri Arası 100 Kilometre Kısalacak, Süre 2 Saate Düşüyor

5 Ocak Gazetesinden Hakan Toytekin'in haberine göre, Bölge ekonomisi için bir "kalkınma koridoru" olarak nitelendirilen yeni güzergah, mevcut Adana-Kayseri yolunu yaklaşık 100 kilometre kısaltıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 4-5 saat süren zorlu yolculuk, ortalama 2 - 2,5 saate kadar düşecek. Özellikle Kozan-Mansurlu etabında (Salmanlı ve İndirme mevkileri) tamamlanıp trafiğe açılan tüneller sayesinde, önceden 20 dakika süren tehlikeli dağ geçişleri şimdiden 5 dakikalık konforlu ve güvenli bir sürüşe dönüştü.

Toroslar'da Tünelin Ucu Göründü: Hedef 2026!

Projenin en zorlu aşamasını oluşturan heyelan ıslahları, tünel güçlendirmeleri ve viyadük inşaatları aralıksız sürüyor. Karayolları yetkililerinden ve sahadan alınan son bilgilere göre; projenin en kritik bölümlerinden olan Mansurlu Geçişi'ndeki eksik tünellerin ve bağlantı yollarının 2026 yılı içerisinde tamamen bitirilerek kesintisiz trafiğe açılması hedefleniyor. Adana kamuoyu ve bölge iş dünyası ise, 2026 yılı bütçesinde projeye "aslan payının" ayrılmasını ve yıllardır beklenen bu yatırımın artık final yapmasını talep ediyor.

Kozan-Mansurlu-Kayseri Yolunun Bölgeye 3 Büyük Katkısı:

Lojistik ve Ticaret Üssü: Adana ve Mersin limanlarının Orta Anadolu'ya bağlantısı hızlanacak, hem ticari nakliye hem de bireysel sürüşlerde ciddi zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacak.

Kuzey İlçelerine Can Suyu: Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli gibi uzak kuzey ilçelerinin Adana merkezle olan entegrasyonu güçlenecek; bölgenin sağlık, eğitim ve tarımsal pazara erişimi kolaylaşacak.

Güvenli Ulaşım: Kış aylarında kar ve buzlanma nedeniyle tehlike saçan eski kıvrımlı yollar yerine, yüksek standartlı asfalt ve dev tünellerle donatılmış otoyol konforu sunulacak.