Polis servis kazası ile ilgili yeni açıklama: Polis memuru yaşamını yitirdi
Polis servis kazası ile ilgili yeni açıklama: Polis memuru yaşamını yitirdi
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren füze imha edildi
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren füze imha edildi
MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu: Önder Sığırcıklıoğlu yakalandı
MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu: Önder Sığırcıklıoğlu yakalandı
Tebliğ yayımlandı: Ekmeğe koyu renk veren tüm maddeler yasaklandı!
Tebliğ yayımlandı: Ekmeğe koyu renk veren tüm maddeler yasaklandı!
Ekonomistlerden uyarı: Ev satarak altın alınmaz!
Ekonomistlerden uyarı: Ev satarak altın alınmaz!
DMM'den 'Türkiye, İran lehine savaşa girecek' iddiasına yalanlama
DMM'den 'Türkiye, İran lehine savaşa girecek' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan 'sahte plaka' uyarısı: 1 Nisan'dan itibaren ceza uygulanacak
Bakanlıktan 'sahte plaka' uyarısı: 1 Nisan'dan itibaren ceza uygulanacak
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşamazsak Hark Adası'nı yok edeceğiz
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşamazsak Hark Adası'nı yok edeceğiz
Adana Kayseri arası yol 100 km kısalacak
Adana Kayseri arası yol 100 km kısalacak
Bakan Yumaklı: Tertemiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz
Bakan Yumaklı: Tertemiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz
Diyarbakır'da okul servisi otomobille çarpıştı: 15 yaralı
Diyarbakır'da okul servisi otomobille çarpıştı: 15 yaralı
İletişimde yeni dönem: 5G'ye geçiş yarın törenle ilan edilecek
İletişimde yeni dönem: 5G'ye geçiş yarın törenle ilan edilecek
Muhittin Böcek'in başdanışmanı gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in başdanışmanı gözaltına alındı
İstanbul'da sabah trafiği yüzde 74'e ulaştı
İstanbul'da sabah trafiği yüzde 74'e ulaştı
Kira gelirinde 'eyvah' dememek için zaman daralıyor
Kira gelirinde 'eyvah' dememek için zaman daralıyor
'Fahiş ceza ödenemez' ile 'az olursa caydırıcı olmaz' tartışması
'Fahiş ceza ödenemez' ile 'az olursa caydırıcı olmaz' tartışması
İBB soruşturmasında bir tutuklama daha
İBB soruşturmasında bir tutuklama daha
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
'İsrail ile ticaretin sürdüğü' iddialarına yalanlama
'İsrail ile ticaretin sürdüğü' iddialarına yalanlama
Yargıtay 11. Hukuk'ta, 25. turda da başkan seçilemedi
Yargıtay 11. Hukuk'ta, 25. turda da başkan seçilemedi
İçişleri Bakanlığı , radarların bulunduğu noktaları açıkladı
İçişleri Bakanlığı , radarların bulunduğu noktaları açıkladı
5 ilde kar yağışı etkili oldu
5 ilde kar yağışı etkili oldu
İstanbul'da hava trafiğine yağış engeli: Sabiha Gökçen'de seferler aksadı
İstanbul'da hava trafiğine yağış engeli: Sabiha Gökçen'de seferler aksadı
Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?
Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?
1 Haziran'da yürürlükte: Operatör değişimine e-devletten onay!
1 Haziran'da yürürlükte: Operatör değişimine e-devletten onay!
Bakan Çiftçi'den belediye soruşturmalarında 'çifte standart' iddiasına yanıt
Bakan Çiftçi'den belediye soruşturmalarında 'çifte standart' iddiasına yanıt
Sıfır gecikmeli yargı: Polisi yaralayan sürücünün davası 4 günde bitti
Sıfır gecikmeli yargı: Polisi yaralayan sürücünün davası 4 günde bitti
Ali Yalçın: Şiddet nedeniyle hayatını kaybeden eğitimci 'şehit' sayılsın
Ali Yalçın: Şiddet nedeniyle hayatını kaybeden eğitimci 'şehit' sayılsın
Maliye beyan edilmeyen gelirlerin peşine düştü
Maliye beyan edilmeyen gelirlerin peşine düştü
Kuyumcuya fiyat sormaya son: Bu uygulama ile altın fiyatları anlık takip ediliyor!
Kuyumcuya fiyat sormaya son: Bu uygulama ile altın fiyatları anlık takip ediliyor!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, ekmek ve buğday ununa koyu renk veya aroma vermek amacıyla eklenen kavrulmuş malt unu, kavrulmuş nohut unu ve koyu malt ekstraktı gibi bileşenlerin kullanımını yasakladı. Türk Gıda Kodeksi'nde yapılan değişiklikle, ürünlerin iç kısmına doğal renginden daha koyu bir görünüm kazandırmak amacıyla yapılan tüm müdahaleler engellendi. Sektör paydaşlarına yeni kurallara uyum sağlamaları için 2026 yılının sonuna kadar geçiş süreci tanındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Mart 2026 16:10, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 17:08
Yazdır
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği ile ekmek ve buğday üretiminde, koyu renk veya aroma vermek amacıyla kavrulmuş malt unu, kavrulmuş nohut unu, koyu malt ekstraktı ve benzeri bileşenlerin kullanımı yasaklandı.

Bakanlık tarafından yayımlanan 'Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2026/6)' ile ekmek üretiminde kullanılan bazı ifadeler ve içerikler yeniden düzenlendi. Tebliğin 4'üncü maddesinde yer alan 'kavrulmuş malt unu' ifadesi yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca yapılan değişiklikle, ekmek ve ekmek çeşitlerine koyu renk veya aroma vermek amacıyla kavrulmuş malt unu, kavrulmuş nohut unu, koyu malt ekstraktı ve benzeri bileşenlerin eklenmesi yasaklandı.

Yeni düzenlemeye göre, ürünlerin iç kısmına doğal renginden daha koyu bir görünüm kazandırmak amacıyla herhangi bir bileşenin kavrulması ya da yüksek sıcaklıkta işlenerek kullanılması da mümkün olmayacak. Gıda işletmecilerine, söz konusu kurallara uyum sağlamaları için 31 Aralık 2026 tarihine kadar süre tanındı.

Öte yandan 'Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2026/7)' ile buğday ununa yönelik de benzer bir kısıtlama getirildi. Buna göre, buğday ununa renk veya aroma vermek amacıyla kavrulmuş malt unu, kavrulmuş nohut unu, koyu malt ekstraktı gibi koyu renk verici maddeler eklenemeyecek.

Ayrıca buğday ununun, kavrularak elde edilen herhangi bir bileşeni içermesi de yasaklandı. Buğday unu üreticilerinin yeni düzenlemelere uyum sağlaması için son tarih ise 30 Eylül 2026 olarak belirlendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber