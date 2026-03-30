5 ülkede eş zamanlı operasyon: 'Baybaşin' suç örgütüne darbe!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Baybaşin' suç örgütünün sigara kaçakçılığından elde ettiği belirtilen gelirleri, Türkiye'de şirketler ve gayrimenkuller üzerinden akladığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 9 kişinin mal varlığına el konuldu.

Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 24 Mart 2026 tarihinde Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) desteğiyle İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetlerinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Londra merkezli olduğu belirlenen ve liderliğini Hüseyin Baybaşin'in oğlu Hasan Ferhat Baybaşin'in yaptığı, yöneticiliğini ise Çağdaş Duran'ın üstlendiği organize suç örgütü hedef alındı.

Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 2,5 milyon avro değerindeki mal varlığına el konuldu.

İtalyan makamlarıyla yapılan bilgi paylaşımı doğrultusunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, Hasan Ferhat Baybaşin ve Çağdaş Duran'ın yurt dışında sigara kaçakçılığından elde ettikleri gelirleri Türkiye'de akladıkları tespit edildi.

Şüphelilerin söz konusu gelirleri Diyarbakır'da bulunan 2 şirket ile Aydın'daki gayrimenkuller üzerinden akladıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında Hasan Ferhat Baybaşin ve Çağdaş Duran ile yakınları olan A.D., S.D., C.D., C.D., H.B., N.B. ve Ğ.B. isimli toplam 9 şüphelinin Diyarbakır'daki şirket paylarına, Aydın'daki tüm taşınmazlarına, araçlarına, banka hesaplarına ve kripto varlık hizmet sağlayıcılar nezdindeki tüm hak ve alacaklarına el konuldu.