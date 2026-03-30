MHP'de İzzet Ulvi Yönter'in yerine atama yapıldı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Özgür Bayraktar'ın atandığını duyurdu.
Haber Giriş : 30 Mart 2026 17:40, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 17:48
MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından Genel Başkan Yardımcılığı görevine Bayraktar'ın getirildiği bildirildi.
MHP tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tensipleriyle Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Sayın Özgür Bayraktar atanmıştır."