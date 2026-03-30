Gazeteci Alican Uludağ'a 3 ayrı suçtan dava
Ankara'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a sevk edilen ve 20 Şubat'ta tutuklanan gazeteci Alican Uludağ hakkındaki soruşturma tamamlandı. Uludağ hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret', 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'devletin yargı organlarını aşağılama' iddialarıyla hazırlanan iddianame kabul edildi. Yargılama süreci İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Ankara'da gözaltına alındıktan sonra, İstanbul'a götürülen Uludağ, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerden sonra, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Uludağ çıkarıldığı mahkemece 20 Şubat'ta tutuklandı. Uludağ hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama' iddiasıyla İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.