Özkan Yalım dahil 9 şüpheli 'rüşvet'ten tutuklandı
MİT, 12 yıldır aranan Önder Sığırcıklıoğlu'nu sınır ötesinde yakaladı
Bakanlıktan taciz iddiasıyla gündeme gelen çocuğun ölümüne açıklama
Leblebi diyarı savunma sanayisi üssü oldu!
Leblebi diyarı savunma sanayisi üssü oldu!
Polis servis kazası ile ilgili yeni açıklama: Polis memuru yaşamını yitirdi
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren füze imha edildi
Tebliğ yayımlandı: Ekmeğe koyu renk veren tüm maddeler yasaklandı!
Ekonomistlerden uyarı: Ev satarak altın alınmaz!
DMM'den 'Türkiye, İran lehine savaşa girecek' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan 'sahte plaka' uyarısı: 1 Nisan'dan itibaren ceza uygulanacak
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşamazsak Hark Adası'nı yok edeceğiz
Adana Kayseri arası yol 100 km kısalacak
Bakan Yumaklı: Tertemiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz
Diyarbakır'da okul servisi otomobille çarpıştı: 15 yaralı
İletişimde yeni dönem: 5G'ye geçiş yarın törenle ilan edilecek
Muhittin Böcek'in başdanışmanı gözaltına alındı
İstanbul'da sabah trafiği yüzde 74'e ulaştı
Kira gelirinde 'eyvah' dememek için zaman daralıyor
'Fahiş ceza ödenemez' ile 'az olursa caydırıcı olmaz' tartışması
İBB soruşturmasında bir tutuklama daha
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
'İsrail ile ticaretin sürdüğü' iddialarına yalanlama
Yargıtay 11. Hukuk'ta, 25. turda da başkan seçilemedi
İçişleri Bakanlığı , radarların bulunduğu noktaları açıkladı
5 ilde kar yağışı etkili oldu
İstanbul'da hava trafiğine yağış engeli: Sabiha Gökçen'de seferler aksadı
Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?
1 Haziran'da yürürlükte: Operatör değişimine e-devletten onay!
Bakan Çiftçi'den belediye soruşturmalarında 'çifte standart' iddiasına yanıt
Sıfır gecikmeli yargı: Polisi yaralayan sürücünün davası 4 günde bitti
Leblebi diyarı savunma sanayisi üssü oldu!

Çorum'un Sungurlu ilçesi, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki stratejik yatırımlarla Anadolu'nun savunma sanayisi merkezi haline geldi. 2025 yılı verilerine göre Türkiye'nin 10,5 milyar dolarlık savunma sanayisi ihracatının yaklaşık 3 milyar dolarını tek başına üstlenen ilçe, 3 bin kişiye istihdam sağlarken nüfus patlaması yaşıyor. Belediye Başkanı Muhsin Dere, "Lojistik avantajlarımız ve yerli sanayicimizin yatırımlarıyla Sungurlu artık bir dünya markası" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2026 18:15, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 18:36
Leblebi diyarı savunma sanayisi üssü oldu!
Çorum'un Sungurlu ilçesi, organize sanayi bölgesindeki (OSB) yatırımlar ile Anadolu'nun yeni savunma sanayisi üslerinden biri olma yolunda ilerliyor.

İlçede 5 bin dekar üzerine kurulu OSB, 13 Ağustos 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzaktan bağlantıyla temelini attığı barut, fişek ve kapsül fabrikası yatırımlarıyla hareketlendi.

Tesisler, temeli atıldıktan yaklaşık 1,5 yıl sonra seri üretime başladı.

Sungurlu, yatırımlarla Anadolu'nun yeni savunma sanayisi üslerinden biri olma yolunda ilerliyor.

Bölgede 3 bin kişi istihdam ediliyor

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayisi tesislerinin açılış törenine katılmasının ilçe için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Sungurlu'nun gelecekte daha büyük bir sanayi kenti olacağını dile getiren Dere, "Ben Sungurlu'da savunma sanayisini anlatırken bir cümle söylüyorum, diyorum ki 'Sungurlu önceden sadece leblebi üreten bir ilçeydi. Artık leblebi gibi mühimmat üreten bir ilçeye dönüştü son 3 yıllık süreçte." dedi.

OSB'deki 5 bin dekarlık alanın dolduğunu, 10 bin dekarlık ilave genişleme alanının talep edildiğini belirten Dere, yaklaşık 3 bin kişinin bölgede istihdam edildiğini kaydetti.

"Türkiye'nin 2025 savunma sanayisi ihracatının yüzde 30'luk kısmı Sungurlu'dan"

Sungurlu OSB'nin Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatına önemli katkı sağladığına dikkati çeken Dere, şöyle devam etti:

"Sadece bir firmamız 3 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. Türkiye'nin 2025 savunma sanayisi ihracatının 10,5 milyar dolar civarında gerçekleştiğini düşünürsek, bunun yüzde 30'luk kısmının Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nden yapılıyor olması, buraya yapılan yatırımın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor."

Ankara ve Kırıkkale'nin ardından Sungurlu'nun da Anadolu'daki önemli savunma sanayisi merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Dere, yatırımların ilçe merkezine de yansımalarının görüldüğünü, ekonominin canlandığını, nüfusun her yıl birkaç bin kişi artmaya başladığını bildirdi.

Nüfus artışıyla birlikte ilçede konut ihtiyacının ortaya çıktığını anlatan Dere, TOKİ'nin 764 konutlu projesinin sürdüğünü ayrıca Sungurlu Belediyesince 3 bin konut projesi için ruhsat verdiklerini söyledi.

Sungurlu'da savunma sanayisi kurulmasında ilçenin birçok özelliğinin etkili olduğuna işaret eden Dere, şunları kaydetti:

"Birincisi, 5 bin dönümlük boş vaziyette sanayi bölgemiz vardı. İkincisi, savunma sanayisinin merkezi Ankara'dır. Dolayısıyla burası Ankara'ya birkaç saatlik mesafede, uygun bir ortam. Diğer bir merkez ise Kırıkkale'dir. Kırıkkale'ye yakın bir pozisyonda. Bir taraftan da hızlı tren ve yük treni projesi var devletimizin. OSB'de yük treni istasyonu ve lojistik merkezi olacak. Bir taraftan da hızlı tren istasyonu da Sungurlu'da olacak. Hem havaalanlarına, Ankara'ya, Merzifon'a, Samsun'a hem de ilerleyen süreçte limanlara mesafesi dolayısıyla Sungurlu aslında lojistik olarak en uygun alanlardan birisi. Savunma sanayi yatırımları için geniş, planlı alanlarının olması da Sungurlu'nun diğer bir avantajı oldu ayrıca Çorumlu sanayiciler vardı. Arca, Ahlatçı firmaların yönetim kurulu başkanları, Çorumlu olan kıymetli sanayicilerimiz geldi ve kendi memleketlerine yatırım yaptı. Bu faktörler bir araya gelince ortaya da güzel bir ürün çıkmış oldu."

Muhsin Dere, Sungurlu OSB'den bazı dönemlerde günde 100 tır malzemenin ihracat için kara yoluyla büyük şehirlere taşındığını, demir yolu yatırımının tamamlanmasıyla ihracatın çok daha kolay hale geleceğini sözlerine ekledi.

