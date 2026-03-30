Özkan Yalım dahil 9 şüpheli 'rüşvet'ten tutuklandı
Ana sayfaHaberler Dünya

NATO'dan Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik mühimmat için açıklama

NATO Sözcüsü Allison Hart, bugün İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın etkisiz hale getirilmesinin ardından "NATO bu tür tehditlere karşı hazırlıklıdır ve tüm müttefiklerini savunmak için her zaman gerekli olanı yapacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2026 19:17, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 19:18
Yazdır
Hart, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirilmesi üzerine ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

NATO Sözcüsü, "NATO bu tür tehditlere karşı hazırlıklıdır ve tüm müttefiklerini savunmak için her zaman gerekli olanı yapacaktır." mesajını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

MSB, 4, 9 ve 13 Mart'ta da Türk hava sahasına giren balistik mühimmatların Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber