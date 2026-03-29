Sıfır Atık Günü'nde kritik çağrı: Memur sendikalarında kağıt dönemi sona ermeli

Özkan Yalım dahil 9 şüpheli 'rüşvet'ten tutuklandı
Özkan Yalım dahil 9 şüpheli 'rüşvet'ten tutuklandı
MİT, 12 yıldır aranan Önder Sığırcıklıoğlu'nu sınır ötesinde yakaladı
MİT, 12 yıldır aranan Önder Sığırcıklıoğlu'nu sınır ötesinde yakaladı
Bakanlıktan taciz iddiasıyla gündeme gelen çocuğun ölümüne açıklama
Bakanlıktan taciz iddiasıyla gündeme gelen çocuğun ölümüne açıklama
Leblebi diyarı savunma sanayisi üssü oldu!
Leblebi diyarı savunma sanayisi üssü oldu!
Polis servis kazası ile ilgili yeni açıklama: Polis memuru yaşamını yitirdi
Polis servis kazası ile ilgili yeni açıklama: Polis memuru yaşamını yitirdi
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren füze imha edildi
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren füze imha edildi
Tebliğ yayımlandı: Ekmeğe koyu renk veren tüm maddeler yasaklandı!
Tebliğ yayımlandı: Ekmeğe koyu renk veren tüm maddeler yasaklandı!
Ekonomistlerden uyarı: Ev satarak altın alınmaz!
Ekonomistlerden uyarı: Ev satarak altın alınmaz!
DMM'den 'Türkiye, İran lehine savaşa girecek' iddiasına yalanlama
DMM'den 'Türkiye, İran lehine savaşa girecek' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan 'sahte plaka' uyarısı: 1 Nisan'dan itibaren ceza uygulanacak
Bakanlıktan 'sahte plaka' uyarısı: 1 Nisan'dan itibaren ceza uygulanacak
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşamazsak Hark Adası'nı yok edeceğiz
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşamazsak Hark Adası'nı yok edeceğiz
Adana Kayseri arası yol 100 km kısalacak
Adana Kayseri arası yol 100 km kısalacak
Bakan Yumaklı: Tertemiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz
Bakan Yumaklı: Tertemiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz
Diyarbakır'da okul servisi otomobille çarpıştı: 15 yaralı
Diyarbakır'da okul servisi otomobille çarpıştı: 15 yaralı
İletişimde yeni dönem: 5G'ye geçiş yarın törenle ilan edilecek
İletişimde yeni dönem: 5G'ye geçiş yarın törenle ilan edilecek
Muhittin Böcek'in başdanışmanı gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in başdanışmanı gözaltına alındı
İstanbul'da sabah trafiği yüzde 74'e ulaştı
İstanbul'da sabah trafiği yüzde 74'e ulaştı
Kira gelirinde 'eyvah' dememek için zaman daralıyor
Kira gelirinde 'eyvah' dememek için zaman daralıyor
'Fahiş ceza ödenemez' ile 'az olursa caydırıcı olmaz' tartışması
'Fahiş ceza ödenemez' ile 'az olursa caydırıcı olmaz' tartışması
İBB soruşturmasında bir tutuklama daha
İBB soruşturmasında bir tutuklama daha
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
'İsrail ile ticaretin sürdüğü' iddialarına yalanlama
'İsrail ile ticaretin sürdüğü' iddialarına yalanlama
Yargıtay 11. Hukuk'ta, 25. turda da başkan seçilemedi
Yargıtay 11. Hukuk'ta, 25. turda da başkan seçilemedi
İçişleri Bakanlığı , radarların bulunduğu noktaları açıkladı
İçişleri Bakanlığı , radarların bulunduğu noktaları açıkladı
5 ilde kar yağışı etkili oldu
5 ilde kar yağışı etkili oldu
İstanbul'da hava trafiğine yağış engeli: Sabiha Gökçen'de seferler aksadı
İstanbul'da hava trafiğine yağış engeli: Sabiha Gökçen'de seferler aksadı
Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?
Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?
1 Haziran'da yürürlükte: Operatör değişimine e-devletten onay!
1 Haziran'da yürürlükte: Operatör değişimine e-devletten onay!
Bakan Çiftçi'den belediye soruşturmalarında 'çifte standart' iddiasına yanıt
Bakan Çiftçi'den belediye soruşturmalarında 'çifte standart' iddiasına yanıt
Sıfır gecikmeli yargı: Polisi yaralayan sürücünün davası 4 günde bitti
Sıfır Atık Günü'nde kritik çağrı: Memur sendikalarında kağıt dönemi sona ermeli

Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde memur sendikalarındaki fiziki evrak uygulamasını eleştirerek, üyelik ve istifa işlemlerinin e-Devlet'e taşınması gerektiğini vurguladı.

Haber Giriş : 29 Mart 2026 19:00, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 19:25
30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında yapılan açıklamalar, kamu hizmetlerinde devam eden geleneksel uygulamaları yeniden gündeme getirdi. Devlet Memurları Sendikası (DMS) Genel Başkanı Tuncay Cengiz, memur sendikalarında üyelik ve istifa işlemlerinin hala kağıt üzerinden yürütülmesini eleştirerek, dijital dönüşüm eksikliğine dikkat çekti.

Sendikal süreçlerdeki farklılığa işaret eden Cengiz, işçi sendikalarında üyelik ve istifa işlemlerinin 2011 yılından bu yana e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirildiğini hatırlattı. Buna karşın memur sendikalarında form, zarf ve posta gibi yöntemlerin kullanılmaya devam ettiğini belirten Cengiz, bu durumun hem bürokratik yük oluşturduğunu hem de zaman kaybına neden olduğunu ifade etti.

Mevcut sistemin ekonomik boyutuna da değinen Cengiz, kağıt ve posta işlemlerinin yıllık maliyetinin yaklaşık 1 milyar TL'ye ulaştığını söyledi. Bu süreçte binlerce ağacın kesildiğine dikkat çeken Cengiz, çevresel etkilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Dijitalleşmenin sağlayacağı avantajlara da değinen Cengiz, sendika işlemlerinin e-Devlet sistemine taşınmasıyla kağıt ve posta giderlerinin ortadan kalkacağını, işlemlerin hızlanacağını ve bürokratik süreçlerin sadeleşeceğini belirtti. Ayrıca dijital sistem sayesinde veri güvenliği ve kayıt doğruluğunun da artacağına dikkat çekti.

Açıklamasının sonunda yetkililere çağrıda bulunan Cengiz, memur sendikalarında üyelik ve istifa işlemlerinin dijital ortama taşınması için gerekli yasal düzenlemelerin gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Cengiz, sıfır atık hedeflerinin hayata geçirilmesi için kamu yönetiminde dijital dönüşümün zorunlu hale geldiğini kaydetti.

