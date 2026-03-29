Sıfır Atık Günü'nde kritik çağrı: Memur sendikalarında kağıt dönemi sona ermeli

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında yapılan açıklamalar, kamu hizmetlerinde devam eden geleneksel uygulamaları yeniden gündeme getirdi. Devlet Memurları Sendikası (DMS) Genel Başkanı Tuncay Cengiz, memur sendikalarında üyelik ve istifa işlemlerinin hala kağıt üzerinden yürütülmesini eleştirerek, dijital dönüşüm eksikliğine dikkat çekti.

Sendikal süreçlerdeki farklılığa işaret eden Cengiz, işçi sendikalarında üyelik ve istifa işlemlerinin 2011 yılından bu yana e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirildiğini hatırlattı. Buna karşın memur sendikalarında form, zarf ve posta gibi yöntemlerin kullanılmaya devam ettiğini belirten Cengiz, bu durumun hem bürokratik yük oluşturduğunu hem de zaman kaybına neden olduğunu ifade etti.

Mevcut sistemin ekonomik boyutuna da değinen Cengiz, kağıt ve posta işlemlerinin yıllık maliyetinin yaklaşık 1 milyar TL'ye ulaştığını söyledi. Bu süreçte binlerce ağacın kesildiğine dikkat çeken Cengiz, çevresel etkilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Dijitalleşmenin sağlayacağı avantajlara da değinen Cengiz, sendika işlemlerinin e-Devlet sistemine taşınmasıyla kağıt ve posta giderlerinin ortadan kalkacağını, işlemlerin hızlanacağını ve bürokratik süreçlerin sadeleşeceğini belirtti. Ayrıca dijital sistem sayesinde veri güvenliği ve kayıt doğruluğunun da artacağına dikkat çekti.

Açıklamasının sonunda yetkililere çağrıda bulunan Cengiz, memur sendikalarında üyelik ve istifa işlemlerinin dijital ortama taşınması için gerekli yasal düzenlemelerin gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Cengiz, sıfır atık hedeflerinin hayata geçirilmesi için kamu yönetiminde dijital dönüşümün zorunlu hale geldiğini kaydetti.