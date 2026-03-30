Erdoğan'dan Barzani'ye 'geçmiş olsun' telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konutuna düzenlenen saldırı nedeniyle IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü. Geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, Türkiye'nin bu tür saldırıların karşısında durduğunu ve bölgedeki çatışmaların bir an önce son bulması gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, bölgedeki çatışma süreci ve son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, konutuna düzenlenen saldırı nedeniyle Neçirvan Barzani'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
Erdoğan, Türkiye'nin bu ve benzeri saldırıların daima karşısında olduğunu, bölgede yaşanan çatışmaların bir an önce durması gerektiğini belirtti.