İran'dan 'Hürmüz' hamlesi: Geçiş ücreti ve yasaklar kapıda!

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri radikal şekilde düzenleyen yasa tasarısını onayladı. Taslak; boğazdan geçişlerin Riyal üzerinden ücretlendirilmesini, ABD ve İsrail gemilerine yasak getirilmesini ve İran'a yaptırım uygulayan ülkelere kısıtlama öngörüyor. Kritik tasarı, yasalaşmak üzere Meclis Genel Kurulu'na sunulacak.

Haber Giriş : 30 Mart 2026 23:30, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 23:32
İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere yönelik yasa tasarısını onayladı. Komisyon üyesi Mücteba Zarei, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve sürdürülebilir kalkınmasına yönelik stratejik eylem yasa tasarısı taslağının bugün gerçekleştirilen komisyon toplantısında ön onay alarak, Meclis Genel Kurulu'na sunulmaya hazır hale getirildiğini açıkladı.

Geçişlere kısıtlama ve ücret düzenlemesi öngörülüyor

Zarei, taslakta boğazın güvenlik düzenlemeleri, deniz taşımacılığı güvenliği ve çevresel konuların yanı sıra mali düzenlemeler ile riyal bazlı geçiş ücretleri sistemine ilişkin başlıkların yer aldığını, ayrıca ABD ve İsrail'in boğazdan geçişinin yasaklanması ile İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara katılan ülkelerin geçişine kısıtlama getirilmesine ilişkin maddelerin bulunduğunu belirtti. Ayrıca taslakta İran'ın ve silahlı kuvvetlerinin boğaz üzerindeki egemenlik rolünün uygulanmasına ilişkin düzenlemelerin yer aldığını belirten Zarei, Umman ile boğazın hukuki statüsüne ilişkin iş birliğine yönelik maddelerin de bulunduğunu bildirdi.

Yasa tasarısı süreci nasıl işliyor?

İran'da yasa tasarıları, ilk olarak ilgili komisyonlarda detaylı şekilde değerlendirilerek ön onay alıyor. Komisyon onayı, tasarının Meclis Genel Kurulu'nda milletvekilleri tarafından oylanmasının önünü açan kritik bir aşama olarak öne çıkıyor. Komisyon sürecini geçen taslaklar, daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerinin oyuna sunuluyor. Kabul edilen düzenlemeler ise nihai onay için Anayasayı Koruyucular Konseyi'ne gönderiliyor. Konseyin onayının ardından tasarı yasalaşarak yürürlüğe giriyor.

