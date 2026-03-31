Refah payının emekli maaşına yansıtılmaması AYM'ye taşınıyor

Memur maaşlarına 2023'te getirilen ilave ödemenin emekliliğe yansıtılmaması yargıya taşınmıştı. Türk Büro Sen, Bölge İdare Mahkemesinin reddettiği davada yer alan karşı oy gerekçesi doğrultusunda Anayasa Mahkemesi'ne başvurma kararı aldı

Haber Giriş : 31 Mart 2026 00:05, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 23:35
Kamu personeline 2023 Temmuz ayında verilen ve "refah payı" olarak nitelendirilen ilave ödemenin emekli maaşlarına yansıtılmaması nedeniyle açılan dava, Bölge İdare Mahkemesi aşamasında da reddedildi. Ancak Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nde verilen karara muhalefet şerhi düşülmesi üzerine konu bu kez Anayasa Mahkemesi'ne taşınıyor.

Refah payı düzenlemesi ne getiriyordu?

2023 yılında yüksek enflasyonun etkilerini azaltmak amacıyla, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Ek 40. madde ile tüm kamu personeline ilave ödeme yapılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar maaşlara eklendi. Söz konusu ödeme halen görevdeki memurların maaş kalemleri arasında yer almayı sürdürüyor.

Ancak düzenleme sadece aktif görevde bulunan kamu personelini kapsadı; ödeme emekli aylıklarına yansıtılmadı.

Dava süreci: Mahkeme ve istinaf reddetti

Türk Büro-Sen, bir üyesi aracılığıyla ilave ödemenin emekli maaşlarına da yansıtılması talebiyle idare mahkemesi nezdinde dava açtı.

İlk derece mahkemesi, söz konusu ödemenin yalnızca görevdeki personele yönelik olduğu gerekçesiyle davayı reddetti. İstinaf başvurusu da Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından oy çokluğuyla reddedildi.

Mahkeme kararında, mevcut mevzuata göre emekli olanların bu ödemeden yararlanmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

Karşı oy: "Eşitlik ilkesine aykırılık" vurgusu

Karara muhalefet şerhi koyan mahkeme başkanı ise dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Karşı oy gerekçesinde, düzenlemenin memur kök maaşında artış yapılmadan yalnızca ilave ödeme şeklinde getirildiği, bu nedenle emekli maaşlarına yansımadığı belirtildi.

Ayrıca, çalışan memurlar ile emekli memurlar arasında ortaya çıkan farkın Anayasa'nın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine aykırılık oluşturabileceği ifade edildi.

Sendika AYM yoluna gidiyor

Türk Büro-Sen, istinaf kararının ardından konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıma kararı aldı.

Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Memur emeklilerimize söz veriyoruz. İlave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılması için tüm meşru yollar kullanılacak, mücadele kararlılıkla sürdürülecektir. Bu kapsamda söz konusu düzenlemeyi Anayasa'nın 10 ve 60. maddelerine aykırı buluyor ve Anayasa Mahkemesi'ne taşıyoruz."

