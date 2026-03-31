Agoda uygulamasıyla ilgili şikayetler artıyor: Muhatap yok

Türkiye'de otel ve seyahat rezervasyonlarında sıkça tercih edilen Singapur merkezli Agoda uygulaması, son dönemde artan kullanıcı şikayetleriyle gündeme geliyor. Kullanıcılar, rezervasyon, iptal ve iade süreçlerinde yaşadıkları sorunlara çözüm bulamadıklarını, müşteri temsilcisine ulaşmakta güçlük çektiklerini belirtiyor.

Agoda kullanıcıları en çok hangi sorunları yaşıyor?

Agoda kullanıcılarının en çok dile getirdiği sorunların başında rezervasyon iptalleri, ücret iadesi gecikmeleri ve otel ile platform arasındaki bilgi uyuşmazlıkları geliyor. Özellikle iptal süreçlerinde yaşanan belirsizlikler ve ücretlerin iade edilmemesi, mağduriyet iddialarını artırıyor.

Bunun yanında kullanıcılar, yaşadıkları sorunları çözmek için doğrudan bir müşteri temsilcisine ulaşamadıklarını, çoğunlukla otomatik yanıt sistemleriyle karşılaştıklarını ifade ediyor.

Agoda'nın Türkiye'de bir temsilciliği yok!

Türkiye'de faaliyet gösteren birçok küresel dijital platformun yerel temsilcilik bulundurduğu bilinirken, Agoda'nın Türkiye'de doğrudan bir temsilciliğinin bulunmaması da eleştirilerin odağında yer alıyor.

Kullanıcılar, bu durumun yaşanan sorunlarda muhatap bulmayı zorlaştırdığını ve çözüm süreçlerini uzattığını dile getiriyor.

Agoda hakındaki şikayet sayısı dikkat çekiyor

Tüketici şikayet platformlarında Agoda hakkında binlerce başvuru bulunuyor. Bu şikayetlerde özellikle iletişim eksikliği ve çözüm süreçlerinin yavaşlığı öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Kullanıcıların önemli bir bölümü, yaptıkları başvurulara geri dönüş alamadıklarını veya süreçlerin uzun sürdüğünü ifade ediyor.

Hukuki süreçlerde belirsizlik vurgusu

Agoda ile yaşanan sorunlarda bazı kullanıcılar, hukuki başvuru süreçlerinde de zorluk yaşadıklarını belirtiyor. Özellikle yurt dışı merkezli platformlarla yaşanan uyuşmazlıklarda, başvuru ve takip süreçlerinin daha karmaşık hale geldiği ifade ediliyor. Bu durum, dijital turizm platformlarının Türkiye'deki faaliyetleri ve tüketici hakları açısından yeniden tartışılmasına neden oluyor. Kullancılar, Agoda'nın Türkiye'de bir temsilciliği olmadığından tüketici mahkemesine dahi başvuramıyor.

Dijital turizm platformlarına yönelik denetim çağrısı

Artan şikayetler, yurt dışı merkezli rezervasyon platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerinin daha sıkı denetlenmesi gerektiği yönündeki tartışmaları da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için bu tür platformların daha şeffaf, erişilebilir ve hesap verebilir bir hizmet yapısına sahip olması gerektiğine dikkat çekiyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından 26 Ocak 2026 tarihinde, Agoda'nın da aralarında yer aldığı bazı yurt dışı merkezli rezervasyon portalları hakkında erişim engeli talebiyle dava açıldığını bildirilmesine rağmen mevcut yargı süreçlerinin uzamasından dolayı bu konuda bir meafe kat edilemedi. TÜRSAB'dan yapılan açıklamada "Türkiye'de herhangi bir şirket kuruluşu gerçekleştirmeden, kayıt dışı olarak pazar hakimiyeti ile herhangi bir kurala tabi olmadan belgesiz, vergisiz ve denetimsiz biçimde faaliyet gösteren küresel satış, pazarlama, tanıtım ve rezervasyon portalları, tüketicilere kolaylık sağladığı aldatmacasıyla pazarı kontrol etmekte ve tüketicilerin hak arayabileceği hukuki muhatap dahi bulundurmamaktadır." denilerek Agoda'nın Türkiye'deki kullanıcıları ile hukuki bir temsilci bulundurmaması açık bir şekilde eleştirilmişti.