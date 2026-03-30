Türkiye dahil 8 ülkeden ortak 'Kudüs' açıklaması

Yastık altında 5 bin tonluk hazine: Güvenli liman mı, ekonomik kayıp mı?
Yastık altında 5 bin tonluk hazine: Güvenli liman mı, ekonomik kayıp mı?
Bakanlıktan 'APP plaka' uyarısı: Uzatma yok, 1 Nisan'da yürürlükte!
Bakanlıktan 'APP plaka' uyarısı: Uzatma yok, 1 Nisan'da yürürlükte!
Fahiş trafik cezalarına neşter: Erdoğan'dan 'düzenleme' talimatı
Fahiş trafik cezalarına neşter: Erdoğan'dan 'düzenleme' talimatı
Sıfır atıkta büyük başarı: 90 milyon ton geri kazanıldı
Sıfır atıkta büyük başarı: 90 milyon ton geri kazanıldı
Özkan Yalım dahil 9 şüpheli 'rüşvet'ten tutuklandı
Özkan Yalım dahil 9 şüpheli 'rüşvet'ten tutuklandı
MİT, 12 yıldır aranan Önder Sığırcıklıoğlu'nu sınır ötesinde yakaladı
MİT, 12 yıldır aranan Önder Sığırcıklıoğlu'nu sınır ötesinde yakaladı
Bakanlıktan taciz iddiasıyla gündeme gelen çocuğun ölümüne açıklama
Bakanlıktan taciz iddiasıyla gündeme gelen çocuğun ölümüne açıklama
Leblebi diyarı savunma sanayisi üssü oldu!
Leblebi diyarı savunma sanayisi üssü oldu!
Polis servis kazası ile ilgili yeni açıklama: Polis memuru yaşamını yitirdi
Polis servis kazası ile ilgili yeni açıklama: Polis memuru yaşamını yitirdi
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren füze imha edildi
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren füze imha edildi
Tebliğ yayımlandı: Ekmeğe koyu renk veren tüm maddeler yasaklandı!
Tebliğ yayımlandı: Ekmeğe koyu renk veren tüm maddeler yasaklandı!
Ekonomistlerden uyarı: Ev satarak altın alınmaz!
Ekonomistlerden uyarı: Ev satarak altın alınmaz!
DMM'den 'Türkiye, İran lehine savaşa girecek' iddiasına yalanlama
DMM'den 'Türkiye, İran lehine savaşa girecek' iddiasına yalanlama
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşamazsak Hark Adası'nı yok edeceğiz
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşamazsak Hark Adası'nı yok edeceğiz
Adana Kayseri arası yol 100 km kısalacak
Adana Kayseri arası yol 100 km kısalacak
Bakan Yumaklı: Tertemiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz
Bakan Yumaklı: Tertemiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz
Diyarbakır'da okul servisi otomobille çarpıştı: 15 yaralı
Diyarbakır'da okul servisi otomobille çarpıştı: 15 yaralı
İletişimde yeni dönem: 5G'ye geçiş yarın törenle ilan edilecek
İletişimde yeni dönem: 5G'ye geçiş yarın törenle ilan edilecek
Muhittin Böcek'in başdanışmanı gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in başdanışmanı gözaltına alındı
İstanbul'da sabah trafiği yüzde 74'e ulaştı
İstanbul'da sabah trafiği yüzde 74'e ulaştı
Kira gelirinde 'eyvah' dememek için zaman daralıyor
Kira gelirinde 'eyvah' dememek için zaman daralıyor
İBB soruşturmasında bir tutuklama daha
İBB soruşturmasında bir tutuklama daha
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
'İsrail ile ticaretin sürdüğü' iddialarına yalanlama
'İsrail ile ticaretin sürdüğü' iddialarına yalanlama
Yargıtay 11. Hukuk'ta, 25. turda da başkan seçilemedi
Yargıtay 11. Hukuk'ta, 25. turda da başkan seçilemedi
İçişleri Bakanlığı , radarların bulunduğu noktaları açıkladı
İçişleri Bakanlığı , radarların bulunduğu noktaları açıkladı
5 ilde kar yağışı etkili oldu
5 ilde kar yağışı etkili oldu
İstanbul'da hava trafiğine yağış engeli: Sabiha Gökçen'de seferler aksadı
İstanbul'da hava trafiğine yağış engeli: Sabiha Gökçen'de seferler aksadı
Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?
Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?
1 Haziran'da yürürlükte: Operatör değişimine e-devletten onay!
1 Haziran'da yürürlükte: Operatör değişimine e-devletten onay!
Türkiye dahil 8 ülkeden ortak 'Kudüs' açıklaması

Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve BAE'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkenin dışişleri bakanları, İsrail'in Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik kısıtlamalarını en güçlü biçimde kınadı. Ortak bildiride, Mescid-i Aksa'nın 30 gün boyunca kapalı tutulması "uluslararası hukukun açık ihlali" olarak nitelendirilirken, İsrail'in Kudüs üzerinde hiçbir egemenliğinin bulunmadığı vurgulandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2026 23:55, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 23:56
Türkiye dahil 8 ülkeden ortak 'Kudüs' açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Endonezya Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Katar Devleti, Suudi Arabistan Krallığı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişleri bakanları, Müslümanların ibadet için Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Harem-i Şerif'e erişiminin ve Kudüs Latin Patriği ile Kutsal Topraklar Muhafızı'nın Palmiye Pazarı Ayini'ni icra etmek üzere Kutsal Kabir Kilisesi'ne girişlerinin engellenmesi dahil olmak üzere işgal altındaki Kudüs'te Müslümanlar ve Hristiyanlar için ibadet özgürlüğüne yönelik olarak İsrail tarafından sürdürülen kısıtlamaları en güçlü biçimde kınadı ve reddetti.

8 ülkenin dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlar, Kudüs'teki Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlara ilişkin hukuki ve tarihi statükoyu değiştirmeye yönelik her türlü İsrail girişimini kınadıklarını ve reddettiklerini yinelemiştir. Devam etmekte olan söz konusu İsrail uygulamaları, uluslararası insancıl hukuk dahil uluslararası hukukun yanı sıra mevcut hukuki ve tarihi statükonun açık bir ihlalini teşkil etmekte ve ibadet yerlerine engelsiz erişim hakkının ihlali anlamına gelmektedir. Bakanlar, Hristiyanların dini vecibelerini yerine getirmek üzere Kutsal Kabir Kilisesi'ne serbest erişimlerinin engellenmesi dahil, Kudüs'te Müslümanlara ve Hristiyanlara yönelik hukuka aykırı ve kısıtlayıcı İsrail uygulamalarını kesin bir şekilde reddettiklerini teyit etmiştir. Bakanlar, Kudüs'ün ve buradaki Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarının mevcut tarihi ve hukuki statükosuna riayet edilmesi gerekliliğini vurgulamış, işgalci güç İsrail'in işgal altındaki Kudüs üzerinde hiçbir egemenliği bulunmadığını yinelemiş ve ibadet edenlerin Kudüs'teki ibadet yerlerine erişimini engelleyen tüm uygulamalara son verilmesi gerektiğinin altını çizmiştir. Bakanlar, İsrail'in Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif'in kapılarını ibadet edenlere mübarek Ramazan ayı dahil olmak üzere 30 gün boyunca kesintisiz olarak kapalı tutmasını ve ibadet özgürlüğünü kısıtlamasını bir kez daha kınamış; bunun uluslararası hukukun, mevcut hukuki ve tarihi statüko ile işgalci güç İsrail'in yükümlülüklerinin ciddi bir ihlalini teşkil ettiğini belirtmiştir. Bakanlar, söz konusu tırmandırıcı tedbirlerin bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik açısından taşıdığı tehlikelere dair uyarılarda bulunmuştur. Bakanlar, toplam 144 dönümlük alanı kapsayan Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif'in tamamının yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğunu yinelemiş; Ürdün Evkaf ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı Kudüs Evkaf İdaresi ve Mescid-i Aksa İşleri Dairesi'nin mübarek Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif'in işlerini yürütmek ve girişleri düzenlemek konusunda münhasır yetkiye sahip hukuki merci olduğunu vurgulamıştır. Bakanlar, işgalci güç İsrail'e Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif'in kapılarının kapatılmasına derhal son vermesi, Kudüs Eski Şehri'ne erişime yönelik kısıtlamaları kaldırması ve Müslümanların Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif'e erişimini engellemekten kaçınması çağrısında bulunmuştur. Bakanlar ayrıca uluslararası topluma İsrail'i Kudüs'teki Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlara ve kutsal mekanların kutsiyetine halel getirmeye yönelik devam eden ihlallerine ve hukuka aykırı uygulamalarına son vermeye zorlayacak kararlı bir tutum benimsemesi çağrısı yapmıştır."

