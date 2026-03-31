31 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları.

KVKK'dan, apartmanlardaki 'borç listesi' için kritik karar
KVKK'dan, apartmanlardaki 'borç listesi' için kritik karar
Refah payının emekli maaşına yansıtılmaması AYM'ye taşınıyor
Refah payının emekli maaşına yansıtılmaması AYM'ye taşınıyor
Yastık altında 5 bin tonluk hazine: Güvenli liman mı, ekonomik kayıp mı?
Yastık altında 5 bin tonluk hazine: Güvenli liman mı, ekonomik kayıp mı?
Bakanlıktan 'APP plaka' uyarısı: Uzatma yok, 1 Nisan'da yürürlükte!
Bakanlıktan 'APP plaka' uyarısı: Uzatma yok, 1 Nisan'da yürürlükte!
Fahiş trafik cezalarına neşter: Erdoğan'dan 'düzenleme' talimatı
Fahiş trafik cezalarına neşter: Erdoğan'dan 'düzenleme' talimatı
Sıfır atıkta büyük başarı: 90 milyon ton geri kazanıldı
Sıfır atıkta büyük başarı: 90 milyon ton geri kazanıldı
Özkan Yalım dahil 9 şüpheli 'rüşvet'ten tutuklandı
Özkan Yalım dahil 9 şüpheli 'rüşvet'ten tutuklandı
MİT, 12 yıldır aranan Önder Sığırcıklıoğlu'nu sınır ötesinde yakaladı
MİT, 12 yıldır aranan Önder Sığırcıklıoğlu'nu sınır ötesinde yakaladı
Bakanlıktan taciz iddiasıyla gündeme gelen çocuğun ölümüne açıklama
Bakanlıktan taciz iddiasıyla gündeme gelen çocuğun ölümüne açıklama
Leblebi diyarı savunma sanayisi üssü oldu!
Leblebi diyarı savunma sanayisi üssü oldu!
Polis servis kazası ile ilgili yeni açıklama: Polis memuru yaşamını yitirdi
Polis servis kazası ile ilgili yeni açıklama: Polis memuru yaşamını yitirdi
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren füze imha edildi
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren füze imha edildi
Tebliğ yayımlandı: Ekmeğe koyu renk veren tüm maddeler yasaklandı!
Tebliğ yayımlandı: Ekmeğe koyu renk veren tüm maddeler yasaklandı!
Ekonomistlerden uyarı: Ev satarak altın alınmaz!
Ekonomistlerden uyarı: Ev satarak altın alınmaz!
DMM'den 'Türkiye, İran lehine savaşa girecek' iddiasına yalanlama
DMM'den 'Türkiye, İran lehine savaşa girecek' iddiasına yalanlama
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşamazsak Hark Adası'nı yok edeceğiz
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşamazsak Hark Adası'nı yok edeceğiz
Adana Kayseri arası yol 100 km kısalacak
Adana Kayseri arası yol 100 km kısalacak
Bakan Yumaklı: Tertemiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz
Bakan Yumaklı: Tertemiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz
Diyarbakır'da okul servisi otomobille çarpıştı: 15 yaralı
Diyarbakır'da okul servisi otomobille çarpıştı: 15 yaralı
İletişimde yeni dönem: 5G'ye geçiş yarın törenle ilan edilecek
İletişimde yeni dönem: 5G'ye geçiş yarın törenle ilan edilecek
Muhittin Böcek'in başdanışmanı gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in başdanışmanı gözaltına alındı
İstanbul'da sabah trafiği yüzde 74'e ulaştı
İstanbul'da sabah trafiği yüzde 74'e ulaştı
Kira gelirinde 'eyvah' dememek için zaman daralıyor
Kira gelirinde 'eyvah' dememek için zaman daralıyor
İBB soruşturmasında bir tutuklama daha
İBB soruşturmasında bir tutuklama daha
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
'İsrail ile ticaretin sürdüğü' iddialarına yalanlama
'İsrail ile ticaretin sürdüğü' iddialarına yalanlama
Yargıtay 11. Hukuk'ta, 25. turda da başkan seçilemedi
Yargıtay 11. Hukuk'ta, 25. turda da başkan seçilemedi
İçişleri Bakanlığı , radarların bulunduğu noktaları açıkladı
İçişleri Bakanlığı , radarların bulunduğu noktaları açıkladı
5 ilde kar yağışı etkili oldu
5 ilde kar yağışı etkili oldu
İstanbul'da hava trafiğine yağış engeli: Sabiha Gökçen'de seferler aksadı
İstanbul'da hava trafiğine yağış engeli: Sabiha Gökçen'de seferler aksadı
31 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları

31 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2026 00:01, Son Güncelleme : 31 Mart 2026 00:02
31 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ve Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh ile görüşecek.

(TBMM/15.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, YASED 45. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(İstanbul/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Akın Gürlek, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin 11. yılı dolayısıyla İstanbul Adliyesi'nde düzenlenecek anma törenine iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Kütüphane Haftası" kapsamında Millet Kütüphanesi'nde basın açıklaması yapacak.

(Ankara/14.30)

3- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- MHP ve DEM Parti TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Uluslararası Yatırımcılar Derneği 45. Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kimya İhracatçılar Birliği 2025 Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10:00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ile iletişimde güçlü Türkiye programına katılacak.

(Ankara/14.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı iş gücü ve dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin aylık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kazakistan'da Hoca Ahmet Yesevi Yolunda Ahilik programı çerçevesinde Ahmet Yesevi Türbesi'ni, Türkistan Eyalet Valiliğini ve Ahmet Yesevi Üniversitesi'ni ziyaret edecek.

(Türkistan)

3- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova ile oynayacağı maçı izleyecek.

(Priştine/21.45)

2- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Priştine/21.45)

3- Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki altıncı maçında Hırvatistan'a konuk olacak.

(Osijek/18.30)

4- Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final ilk maçlarında; Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek, Türk Telekom ise Fransa'nın Cosea ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00/Bourg-en-Bresse/21.00)

5- FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2027) ikinci tur eleme grubu kuraları, İsviçre'nin Mies kentindeki Basketbol Evi'nde çekilecek. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın grubu ve rakipleri belli olacak.

(Mies/16.00)

6- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Ziraat Bankkart, Polonya'nın Asseco Resovia takımını konuk edecek.

(Ankara/19.00)

