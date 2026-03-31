Neden savaştan sonra yağışlar arttı? Yoksa yağmurlar çalınıyor muydu?

Yağışlardaki Değişim Dikkat Çekiyor

Uzun süren kuraklık dönemlerinin ardından gelen bu yağışlar, birçok vatandaşı "Neden şimdi yağıyor?" sorusuna yöneltti. Özellikle sosyal medya platformlarında, yıllardır yaşanan su sıkıntısının ardında yapay müdahaleler olup olmadığı sorgulanıyor.

"Yağmur Hırsızlığı" İddiası Nedir?

Sosyal medyada en çok konuşulan konu, "bulut tohumlama" yöntemiyle yağmurun çalınabileceği iddiası. Peki bu iddia neye dayanıyor?

Bazı ülkeler, hareket halindeki bulutlara gümüş iyodür veya benzeri maddeler serperek yağış oluşumunu etkilemeye çalışıyor. Bu teknikle bulutlar istenilen bölgelere yönlendirilebiliyor veya yağışları artırılabiliyor. İddiaya göre, bu yöntem komşu ülkelerin yağış rejimini olumsuz etkileyebiliyor ve kuraklığa yol açabiliyor.

İran'dan Gelen Suçlamalar

2022'de şiddetli kuraklık yaşayan İran, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) yağmurlarını "çalmakla" suçlamıştı. İranlı yetkililer, zaman zaman komşu ülkeleri veya İsrail'i bulutları kurutmakla itham ediyor. Benzer iddialar Ortadoğu'da sıkça gündeme geliyor.

Bulut Tohumlama Teknolojisinin Tarihi

Bu tartışmalar yeni değil. Bulut tohumlama (cloud seeding) yöntemi, 1940'lı yıllarda ABD'de Vincent Schaefer ve Bernard Vonnegut gibi bilim insanları tarafından geliştirildi. O günden beri birçok ülke, yağış artırmak amacıyla bu tekniği kullanıyor. Ancak yöntemin etkisi genellikle lokal ve sınırlı kalıyor.

Savaş Döneminde Yağış Artışı Tesadüf mü?

Sosyal medyada ilginç bir yorum öne çıkıyor:

"Bazı ülkeler savaşla meşgul olduğu için bulut tohumlama faaliyetlerine ara verdi. Bu yüzden Türkiye'de yağışlar normale döndü."

Bu görüşe göre, bölgedeki gerilimler nedeniyle olası "yağmur müdahaleleri" azaldı ve bahar yağışları beklenen seviyeye ulaştı.

Sonuç: Doğal mı, Yapay Müdahale mi?

Aklımızın almadığı her şeye hemen "komplo teorisi" demek kolay. Ancak teknolojinin ve jeopolitik gerilimlerin yağış rejimleri üzerindeki olası etkilerini göz ardı etmemek de önemli.