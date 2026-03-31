Karayolları Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Karayolları Genel Müdürlüğünden:

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE

SORUMLULUK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/10/2021 tarihli ve 31636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (f), (g) ve (ğ) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"e) Genel Müdürlük teşkilatında kullanılan bütün formları geliştirmek, işlevini yitirmiş olanları kaldırmak, gerektiğinde yeni formlar hazırlamak, dağıtımını organize etmek; Genel Müdürlük görev alanına giren iş ve işlemlerde uygulama birliğini sağlamak ve karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek amacıyla mevzuat çalışmaları yapmak, görüş bildirmek, uygulamaya yönelik doküman hazırlamak."

"h) Birimlerin ve pozisyonların görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin çalışmalar yapmak, ilgili birimlerle koordinasyon sağlayarak görev tanımlarını hazırlamak, güncellemek ve Genel Müdürlük onayına sunmak; onaylanan görev tanımlarının yayımlanmasını sağlamak.

ı) Kanun ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi düzenlemelerine ilişkin hazırlanan düzenleyici etki analizi raporunun hazırlık çalışmalarını koordine etmek."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"f) Genel Müdürlüğün eğitim plan ve programlarını ilgili birimlerle iş birliği yaparak, kendi personeli ile veya gerektiğinde ücreti karşılığında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden yerli ve yabancı ilgililerin iştirak edebileceği ve katılımcılara sertifika verilen eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak.

g) Ortaöğretim ve üniversitelerde okuyan öğrenciler ile yabancı ülkelerden gelen üniversite öğrencilerine staj yaptırmak.

ğ) Eğitimlerde, eğitici olarak, kurum personeli yanında, işinde deneyimli personel veya diğer eğiticilerden hizmet alımı yaparak eğitimde verimliliği artıracak tedbirleri almak."

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Karayolları Genel Müdürü yürütür.