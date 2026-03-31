Baykar'ın geliştirdiği Fergani'nin beşinci uydusu uzayda

Fergani Uzay'ın tamamen milli imkanlarla geliştirdiği beşinci deneme uydusu olan FGN-100-D3 uzaya çıktı. Haberleşme ve navigasyon yetenekleriyle donatılan 113 kg ağırlığındaki yeni nesil milli uydu, yörüngesine yerleşerek göreve başladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mart 2026 00:43, Son Güncelleme : 31 Mart 2026 00:48
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay Teknolojileri, milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirdiği beşinci deneme uydusu olan FGN-100-D3'ü, 30 Mart 2026 günü Türkiye saati ile (TSİ) 14.02'de ABD'nin Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya gönderdi. SpaceX'in Transporter-16 görevi kapsamında fırlatılan uydu, fırlatmadan yaklaşık 66 dakika sonra, TSİ 15.08'de fırlatma aracından başarıyla ayrılarak 500-520 km irtifadaki hedef yörüngesine yerleşti.

MİLLİ TEKNOLOJİYLE TAM BAĞIMSIZLIK

FGN-100-D3, Fergani tarafından daha önce fırlatılan uydulara kıyasla barındırdığı teknolojik yeniliklerle önemli bir gelişmeyi temsil ediyor. Uydu üzerinde Fergani bünyesinde tamamen milli olarak geliştirilen, tepki tekeri, manyetik tork çubuğu, manyetometre, IMU ve GNSS alıcısı gibi kritik bileşenler kullanıldı. Uydu bünyesinde bu sistemlerin yanında ileri görevler için yapay zeka destekli bir bilgisayar da yer alıyor. Fergani mühendisleri tarafından geliştirilen milli sistemler ve aviyonik ekipmanların uzayda doğrulanması ve bu teknolojilere uzay tarihçesi kazandırılması, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki tam bağımsızlığı açısından önem taşıyor.

UZAYDAKİ YENİ HALKA

Fergani Uzay, 2025 yılının başından bu yana uzayda ardı ardına önemli başarılara imza atarak uzaydaki rolünü pekiştirmeye devam ediyor. Fergani'nin uzay serüveni, Ocak 2025'te serinin ilk uydusu FGN-100-D1'in fırlatılmasıyla başlamış, ardından 2 Kasım 2025 tarihinde Türkiye'nin en büyük özel sektör uydusu unvanına sahip 104 kg ağırlığındaki FGN-100-D2 yörüngedeki yerini almıştı. Bu süreci 28 Kasım 2025 tarihinde üzerinde 10 kg ağırlığında FRG-10D1 küp uydusunu taşıyan dünyanın ilk hibrit itki sistem bazlı Yörünge Transfer Aracı'nın (FGN-TUG-S01) uzaya gönderilmesi takip etti. Yenilikçi hibrit motor teknolojisi ve uzayda gerçekleştirilen ilk ateşlemeyle milli YTA, uzay içi lojistik kabiliyetimiz için önemli bir adım oldu.

ULUĞ BEY KONUMLAMA SİSTEMİ

Fergani Uzay önümüzdeki 5 yıl içerisinde 100'den fazla uydudan oluşacak Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi'ni tamamen öz kaynaklarıyla tamamlamayı hedefliyor. Bu konstelasyon projesi hayata geçtiğinde Türkiye, kendi bağımsız navigasyon ve haberleşme ağına sahip olarak bu kritik yetkinliği dost ve kardeş coğrafyalarla paylaşabilecek. Bir yandan takım uydular tamamlanırken, diğer yandan milli fırlatma aracının geliştirme çalışmaları da devam ediyor.

ASELSAN'ın LUNA-2 uydusu başarıyla fırlatıldı

Savunma sanayiinde sahip olduğu yüksek teknoloji birikimini uzay alanına da taşıyan ASELSAN, uzay tabanlı nesnelerin interneti (IoT) çözümü kapsamında geliştirilen serinin ikinci uydusu LUNA-2'yi ABD'nin Kaliforniya eyaletinden SpaceX aracılığıyla başarıyla fırlattı.

ASELSAN, milli mühendislik gücü ve özgün sistem çözümleriyle Türkiye'nin uzay ekosistemine yüksek katma değer sunmayı sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uydu haberleşme sistemlerinden görev yüklerine, yer kontrol altyapılarından platform çözümlerine kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalar, ASELSAN'ın bu alandaki stratejik konumunu daha da güçlendiriyor.

Küçük boyutuna (nano uydu) rağmen LUNA-2, yeryüzünün en ücra köşelerinde bile güvenli ve kesintisiz sensör verileri sağlayacak. Uydu, sahip olduğu özel iletişim sistemi (LoRa) sayesinde çok düşük enerji harcayarak çok geniş alanları kapsama altına alacak.

ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirildi

LUNA-2'nin tasarım, geliştirme, üretim, entegrasyon ve test faaliyetlerinin tamamı ASELSAN tarafından gerçekleştirildi. Uçuş yazılımı, yer kontrol yazılımları, görev yükü olarak kullanılan LoRa alıcı-verici kartı ve veri aktarım cihazı ASELSAN mühendisleri tarafından öz kaynaklarla geliştirilerek milli kabiliyetlere dayalı bir çözüm ortaya kondu.

LUNA-2'nin başarıyla uzaya gönderilmesi, ASELSAN'ın uzay tabanlı IoT alanındaki yetkinliğini pekiştirmesinin yanı sıra Türkiye'nin bağımsız, rekabetçi ve sürdürülebilir uzay teknolojileri vizyonuna önemli bir katkı sunuyor.

Serinin ilk uydusu LUNA-1, geçen yıl aralık ayında SpaceX Falcon-9 roketiyle yörüngeye başarıyla fırlatılmıştı.

