Ana sayfaHaberler Eğitim

Öğrenci affı geliyor! Milyonlar eğitime geri dönüyor

Üniversite hayali yarım kalan milyonlarca öğrenci için hazırlanan dev düzenlemede sona gelindi. Temmuz 2022 öncesi ve sonrasını kapsayan iki farklı formül üzerinde çalışılırken, yarı süre ve mali durum şartı aranmayacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 31 Mart 2026 07:39, Son Güncelleme : 31 Mart 2026 07:44
Yazdır
Öğrenci affı geliyor! Milyonlar eğitime geri dönüyor

Üniversitelerle ilişiği kesilen milyonlarca öğrenciye yeniden eğitim yolunu açacak öğrenci affı düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Hazırlanan kanun teklifi taslağında, önceki aflara kıyasla kapsamın genişletilmesi ve başvuru şartlarının önemli ölçüde sadeleştirilmesi öne çıkıyor.

Edinilen bilgilere göre düzenlemenin kapsamı için iki farklı senaryo üzerinde duruluyor. Temmuz 2022 öncesi ve sonrası üniversite ile ilişiği kesilenler için ayrı formüller değerlendiriliyor. Buna göre, Temmuz 2022 sonrası ilişiği kesilen öğrencilerin aftan yararlanması için herhangi bir şart aranmayacak. Temmuz 2022 öncesi ilişiği kesilenler için ise yalnızca daha önceki aflardan yararlanmamış olma şartı getirilecek.

Sadece Temmuz 2022 sonrasını kapsayan sınırlı bir düzenlemede yaklaşık 1,5 milyon kişinin aftan yararlanabileceği, bunlardan en az 190 bininin yeniden üniversiteye dönebileceği öngörülüyor. Temmuz 2022 öncesini de içine alan geniş kapsamlı bir af halinde ise potansiyel yararlanıcı sayısının 7,5 milyona kadar çıkabileceği belirtiliyor. Bu düzenlemenin, Türkiye'deki en kapsamlı öğrenci affı örneklerinden biri olabileceği değerlendiriliyor. Konuyla ilgili etki analizi çalışması yapılacak.

YARI SÜRE" ŞARTI YOK

Önceki öğrenci affı uygulamalarında yer alan ve sıkça eleştirilen bazı kriterlerin bu defa kaldırılması dikkati çekiyor. Buna göre, mali durum şartı ile eğitimin belirli bir kısmını tamamlama zorunluluğu yeni düzenlemede yer almayacak. Ancak düzenleme, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsamayacak. Bu haliyle düzenleme, lisans ve ön lisans eğitimini yarıda bırakan geniş bir kitleyi doğrudan ilgilendiriyor.

YAZ ÖNCESİ YASALAŞABİLİR

Düzenlemeye son şeklini vermek üzere geçtiğimiz hafta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında; AK Parti Grup Başkanlığı, YÖK yetkilileri ve düzenleme üzerinde çalışan milletvekillerinin katılımıyla bir toplantı yapıldı. Toplantıda kapsam, şartlar ve teknik detaylar ele alınarak taslağa son şekli verildi. Kanun teklifinin nisan ayı sonunda Meclis'e sunulması, sürecin hızla tamamlanarak düzenlemenin yaz aylarına kalmadan kanunlaşması bekleniyor.

GENÇLER İÇİN İKİNCİ FIRSAT

Yeni düzenlemenin hayata geçmesiyle üniversitelerde yoğunluk yaşanması bekleniyor. Özellikle kayıt işlemleri, ders saydırma, intibak süreçleri ve yatay/dikey geçiş başvurularında ciddi artış öngörülüyor. Uzun süre eğitimden uzak kalan öğrenciler için akademik uyum süreci de önemli bir başlık olacak. Düzenlemenin yalnızca eğitim alanında değil, iş gücü piyasasında da etkiler oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Eğitimini yarıda bırakan gençler için ikinci bir fırsat doğacağı ve orta vadede üniversite mezunu sayısında artış yaşanabileceği öngörülüyor. Açıköğretim ve büyük şehir üniversitelerinde yoğunluğun artabileceği kaydediliyor. Öte yandan, kapsamın genişletilmesi durumunda "afların sürekliliği" tartışmasının yeniden gündeme gelebileceği belirtiliyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber