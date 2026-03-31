FETÖ'nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 5 kamu personeline gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyon kararı alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock programını kullandıkları belirlenen şüpheliler tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca örgütsel faaliyetlerine ilişkin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kişilerin beyanlarında yer aldığı ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık ya da tekil şekilde aranma kayıtlarının bulunduğu bildirildi.

Bu kapsamda, 5'i aktif görevde olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında, 31 Mart 2026 tarihinden itibaren Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenerek gözaltına alınmaları yönünde karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü ve gözaltı işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri öğrenildi.



