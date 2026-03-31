Merkez Bankası'ndan döviz mesajı: Likidite sıkıntısı yok
Beyaz Saray: Kamuoyu önündeki farklı söylemlere rağmen İran anlaşmaya daha istekli

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonucunda Tahran yönetiminin, kamuoyuna yaptığı açıklamaların aksine anlaşmaya "giderek daha istekli olduğu" ileri sürüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2026 08:43, Son Güncelleme : 31 Mart 2026 08:43
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Operasyonun başarılı şekilde ve "plana uygun olarak ilerlediğini" belirten Leavitt, ABD ordusunun her geçen gün İran yönetimine karşı avantajını artırdığını söyledi.

Leavitt, "Rejimin (İran) geri kalan unsurlarının bu yıkıma son vermek ve halen şansları varken müzakere masasına oturmak konusunda giderek daha istekli hale gelmesi şaşırtıcı değil. Rejimden kamuoyuna yansıyan sert söylemlere ve asılsız haberlere rağmen görüşmeler devam ediyor ve iyi gidiyor. Kamuoyu önünde söylenenler, bize özel olarak iletilenlerden çok daha farklıdır." ifadelerini kullandı.

Leavitt ayrıca, bu gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın elektrik santralleri ile enerji altyapısına yönelik planlanan saldırıları ertelemek amacıyla 10 günlük ara verilmesi talimatı verdiğini belirtti.

Bir yandan saldırıların sürdüğünü kaydeden Leavitt, bugüne kadar "11 binden fazla düşman hedefinin vurulduğunu" söyledi.

Leavitt, "İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları yaklaşık yüzde 90 oranında azalmıştır, ABD ayrıca İran rejiminin donanmasını da büyük ölçüde imha etmektedir. Şu ana kadar, en büyük gemilerinin yüzde 92'si de dahil olmak üzere 150'den fazla deniz aracını imha ettik." dedi.

İran'ın önceki liderlerinin ABD'yi "müzakerelerde oyaladıkları ve yalan söylediklerini" iddia eden Leavitt, mevcut görüşmelerin İran için "tarihi bir fırsat" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilerin hangileri olacağına karar vermesinin veya ücret istemesinin kabul edilemeyeceğini ifade eden Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, "Bu, bizim desteklediğimiz bir şey değildir. Nitekim, bildiğiniz üzere daha önce duyurulan 10 gemilik grup ve şimdi de önümüzdeki günlerde geçiş yapacağı duyurulan ilave 20 gemilik yeni grup, yani toplamda 30 gemi, ABD ile İran arasında yürütülen doğrudan ve dolaylı görüşmelerin bir sonucudur." dedi.

ABD Başkanı Trump'ın İran'a kara harekatı için Kongre yetkisinin durumu sorulan Leavitt, "Başkan'a (Trump), sahada asker bulundurulması veya olası kara harekatı hakkında defalarca sorular yöneltilmiştir, kendisi de takdir edersiniz ki, bu seçenekleri kesin bir dille reddetmemiştir. Başkan'a mümkün olan en geniş seçenek yelpazesini sunmak, Pentagon'un görevidir." ifadelerini kullandı.

Leavitt bir soru üzerine, Trump'ın Körfez müttefiklerini İran'a saldırıların maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmaya çağırma konusuna "oldukça sıcak bakacağını" ifade etti.

İran'la savaşın "hedeflere ulaşılana dek" devam edeceğini vurgulayan Leavitt, saldırıların süresiyle ilgili ortaya konan 4-6 haftalık zaman çizelgesinin geçerliliğini koruduğunu kaydetti.

