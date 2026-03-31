Ankara'da piyasaya hastalıklı et sürüldü: Denetimleri sızdıran 5'i memur 28 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, et fiyatlarındaki olağanüstü artışın ve arz kısıtlamasının arkasındaki örgütsel yapıyı deşifre etti. CİMER başvuruları ve bakanlık suç duyurusu üzerine başlatılan incelemelerde, bazı besici gruplarının "elimizde mal yok" diyerek piyasaya karkas et sürmeyi durdurduğu ve fiyatları yapay şekilde yükselttiği belirlendi. Operasyonun en dikkat çekici ayağını ise, devlete ait denetim bilgilerini suç örgütüne sızdıran memurlar oluşturdu.

Denetimleri Sızdıran 5 Kamu Görevlisi Yakayı Ele Verdi

Soruşturma kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak olan resmi denetimleri şüphelilere önceden haber veren 5 kamu görevlisi tespit edildi. Bu memurların, denetim takvimini sızdırarak suç organizasyonunun önlem almasını sağladıkları belirlendi. Ankara merkezli Kırşehir, Kayseri, Konya, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve Sakarya illerini kapsayan operasyonda, bu görevlilerle birlikte toplam 33 şüpheli hedef alınd.

Karkas Et Fiyatlarında Manipülasyon ve Arz Kısıtlaması

Zanlıların, 2025 yılı Ekim ayı sonuna kadar istikrarlı seyreden karkas et fiyatlarını, koordineli bir şekilde müdahale ederek yükselttikleri ortaya çıktı. Büyük ölçekli bazı tedarikçilerin, piyasada darlık yaratmak amacıyla "kesime hayvan gelmiyor" gibi asılsız gerekçelerle et arzını fiilen durdurdukları saptand. Teknik takip ve dinlemeler sonucunda, bu faaliyetlerin "Fiyatları Etkileme" ve "Mal ve Hizmet Satımından Kaçınma" suçları kapsamında işlendiğine dair somut delillere ulaşıldı.

Halk Sağlığı Tehlikede: Bozulmuş ve Hastalıklı Etler Piyasada

Operasyonun bir diğer kritik ayağını ise gıda güvenliği oluşturuyor.Şüphelilerin, hastalıklı hayvanları keserek bozulmuş veya niteliği değiştirilmiş etleri piyasaya sürdükleri tespit edildi. Halkın sağlığıyla oynayan bu yapıya yönelik "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Bozulmuş Gıda Ticareti" suçlarından işlem başlatıldı].

31 Mart 2026: 8 İlde Eş Zamanlı Baskın

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31.03.2026 tarihinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenled. Operasyon neticesinde 30 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumda olan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların titizlikle sürdüğü bildirild. Başsavcılık, halkın sağlığı ve ekonomik huzuruyla oynayan tüm kişi ve gruplara yönelik soruşturmanın derinleşerek devam edeceğini vurguladı.