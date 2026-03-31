5G dönemi başladı: İşte 5G'ye geçiş için yapılması gerekenler
KDK'den bakanlık ve SGK'ye 'emekli maaşı' tavsiyesi
KDK'den bakanlık ve SGK'ye 'emekli maaşı' tavsiyesi
Sahte rapor çetesine 11 ilde operasyon: Doktorların da olduğu 29 gözaltı
Sahte rapor çetesine 11 ilde operasyon: Doktorların da olduğu 29 gözaltı
Tutuklanan Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu
Tutuklanan Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu
Erdoğan: 5G ile üretkenliğin zirveye ulaştığı yeni bir döneme giriyoruz
Erdoğan: 5G ile üretkenliğin zirveye ulaştığı yeni bir döneme giriyoruz
25 ilde zehir tacirlerine operasyon: 99 tutuklama
25 ilde zehir tacirlerine operasyon: 99 tutuklama
İstiklal Caddesi'nde tarihi rekor: 107 milyon ziyaretçi
İstiklal Caddesi'nde tarihi rekor: 107 milyon ziyaretçi
Apartmanlarda borç ilanları artık asılamayacak
Apartmanlarda borç ilanları artık asılamayacak
Bahçeli: Gereken yasal düzenleme yapılabilmesi için uygun iklim oluşmuştur
Bahçeli: Gereken yasal düzenleme yapılabilmesi için uygun iklim oluşmuştur
Merkez Bankası'ndan döviz mesajı: Likidite sıkıntısı yok
Merkez Bankası'ndan döviz mesajı: Likidite sıkıntısı yok
Motorine yeni zam, 80 lirayı aşacak
Motorine yeni zam, 80 lirayı aşacak
Ankara'da piyasaya hastalıklı et sürüldü: Denetimleri sızdıran 5'i memur 28 gözaltı
Ankara'da piyasaya hastalıklı et sürüldü: Denetimleri sızdıran 5'i memur 28 gözaltı
Bursa B.B. Başkanı Mustafa Bozbey, eşi, kızı, kardeşi dahil 59 kişi gözaltına alındı
Bursa B.B. Başkanı Mustafa Bozbey, eşi, kızı, kardeşi dahil 59 kişi gözaltına alındı
FETÖ'nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 5 kamu personeline gözaltı
FETÖ'nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 5 kamu personeline gözaltı
Samsun'da öğrencilerin bulunduğu midibüs devrildi: 11 yaralı
Samsun'da öğrencilerin bulunduğu midibüs devrildi: 11 yaralı
Öğrenci affı geliyor! Milyonlar eğitime geri dönüyor
Öğrenci affı geliyor! Milyonlar eğitime geri dönüyor
Adalet Bakanı Gürlek şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
Adalet Bakanı Gürlek şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
İlave ödemenin emekli maaşına yansıtılmaması AYM'ye taşınıyor
İlave ödemenin emekli maaşına yansıtılmaması AYM'ye taşınıyor
Yastık altında 5 bin tonluk hazine: Güvenli liman mı, ekonomik kayıp mı?
Yastık altında 5 bin tonluk hazine: Güvenli liman mı, ekonomik kayıp mı?
Bakanlıktan 'APP plaka' uyarısı: Uzatma yok, 1 Nisan'da yürürlükte!
Bakanlıktan 'APP plaka' uyarısı: Uzatma yok, 1 Nisan'da yürürlükte!
Fahiş trafik cezalarına neşter: Erdoğan'dan 'düzenleme' talimatı
Fahiş trafik cezalarına neşter: Erdoğan'dan 'düzenleme' talimatı
Sıfır atıkta büyük başarı: 90 milyon ton geri kazanıldı
Sıfır atıkta büyük başarı: 90 milyon ton geri kazanıldı
Özkan Yalım dahil 9 şüpheli 'rüşvet'ten tutuklandı
Özkan Yalım dahil 9 şüpheli 'rüşvet'ten tutuklandı
MİT, 12 yıldır aranan Önder Sığırcıklıoğlu'nu sınır ötesinde yakaladı
MİT, 12 yıldır aranan Önder Sığırcıklıoğlu'nu sınır ötesinde yakaladı
Bakanlıktan taciz iddiasıyla gündeme gelen çocuğun ölümüne açıklama
Bakanlıktan taciz iddiasıyla gündeme gelen çocuğun ölümüne açıklama
Leblebi diyarı savunma sanayisi üssü oldu!
Leblebi diyarı savunma sanayisi üssü oldu!
Polis servis kazası ile ilgili yeni açıklama: Polis memuru yaşamını yitirdi
Polis servis kazası ile ilgili yeni açıklama: Polis memuru yaşamını yitirdi
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren füze imha edildi
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren füze imha edildi
Tebliğ yayımlandı: Ekmeğe koyu renk veren tüm maddeler yasaklandı!
Tebliğ yayımlandı: Ekmeğe koyu renk veren tüm maddeler yasaklandı!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: 5G ile üretkenliğin zirveye ulaştığı yeni bir döneme giriyoruz

Türkiye 5G teknolojisine geçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen törende, "Akıllı sensörler, robotik sistemler ve üretim hatlarının gerçek zamanlı verilerle yönetildiği, üretkenliğin zirveye ulaştığı yeni bir döneme giriyoruz" diye konuştu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mart 2026 15:12, Son Güncelleme : 31 Mart 2026 15:09
Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni'nde konuşuyor.

"5G geniş bir alanda yepyeni bir sayfa açacak"

5G'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dijital bağımsızlığımızı daha da yükseltecek, ülkemizin önünde iletişimin yanında ekonomiden eğitime geniş bir alanda yepyeni bir sayfa açacak 5G teknolojisinin hayırlı olmasını diliyorum.

"Son dönemde yaşanan çatışmalar siber güvenliğin önemini bir kez daha gösterdi"

Dünyada söz, etki ve itibar sahibi olmak istiyorsanız siber güvenlik tedbirlerini ve teknolojilerinizi geliştirmek zorundasınız. Son dönemde Lübnan, Gazze ve İran başta olmak üzere çatışmalar siber güvenliğin önemini bir kez daha göstermiştir. Veri çağında siyasi istikrar, ekonomik bağımsızlık ve dijital egemenlik birbirinin tamamlayıcısıdır. Sınırlarınızı kontrol ettiğiniz ölçüde siber vatanınızı, verilerinizi koruyamıyorsanız egemenliğinizde çok ciddi zaafiyet var demektir. 5G'nin veri merkezleri, yapay zeka kapasiteleri ile birlikte düşünüldüğünde milli egemenlik meselesi olduğu açıktır.

"Ülkemizi parmakla gösterilen seviyelere çıkarttık"

Ülkemizi bu alanda parmakla gösterilen seviyelere çıkarttık. 2002'de 81 bin kilometre olan fiber hat uzunluğunu 2025'te 657 bin kilometreye ulaştırdık, geniş bant internet sayımızı 3 binden 98 milyona, internet abone sayımızı 23 milyondan 100 milyona çıkarttık. Aylık ortalama 494 dakika süre ile Avrupa'da birinci sıradayız. Emniyet birimlerimiz ve ilgili tüm kurumlarımızla her türlü senaryoyu başarı ile hayata geçiriyoruz.

"Kendi yazılımlarımızla, kendi mühendislerimizle kutup yıldızı gibi parlıyoruz"

Geçmişte teknolojik gelişmeleri takip eden bir Türkiye vardı, yeni teknolojileri tribünden izleyen bir Türkiye vardı. Yıllarca Türkiye'nin belli alanlarda geri kalmışlığını milletimizin giydiği kıyafete bağladılar. Bu bağnazlığa biz itiraz ettik. "Biz yapamayız" diyen özgüven yoksunlarına teknolojide tam bir seferberlik ilan ettik. Bugün geldiğimiz noktada hem kendi teknolojimizi üretiyoruz, hem de ürettiğimiz teknolojiyi dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyoruz. Dünyada kendi uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olmayı başardık. Savunma sanayii başta olmak üzere tüm sektörlerde çağa yön çiziyor, yön tayin ediyoruz. Kendi yazılımlarımızla, kendi mühendislerimizle kutup yıldızı gibi parlıyoruz. TEKNOFEST gençliği dünyaya rol model oluyor. Önümüze konulan bentleri yıkarak gümbür gümbür geliyor yeni Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz.

"5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak"

5G teknolojimizle başarımızın haklı gururunu yaşıyoruz. 5G'nin hazırlıklarını 2016'da başlattık. Yaygın kapsama hedefi ile kırsal bölgelerden şehir merkezlerine kadar ülkemizin dört bir yanını 5G ile donattık. Başlangıçta 81 il merkezimizde devreye alacağımız 5G'yi 2 yıl içinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız. 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak. Daha önce binlerle ifade edilen bağlantı kapasitesi milyonlarca cihaza erişiyor. 5G ile birlikte iletişimin sadece hızlanmakla kalmayıp şekil değiştirdiği bir kapıyı aralıyoruz. Sanal ağlar kurulabilecek. Böylece sağlık, üretim, lojistik ve güvenlik gibi farklı alanlarda ihtiyaca özel hizmetler verilebilecek.

5G ile güvenlik alanında da yeni kazanımlar elde edeceğiz. Uç bilişim yaklaşım marifetiyle siber riskleri daha da azaltacağız. Kent güvenlik yönetim sisteminden, hudut kapısı sisteminden KADES'e, polis teşkilatlarımızın suç ve suçlularda kullandığı uygulamalarla işlevselliği daha da artmış olacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber