5G dönemi başladı: İşte 5G'ye geçiş için yapılması gerekenler
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Tutuklanan Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Yalım'ın el konulan şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2026 15:32, Son Güncelleme : 31 Mart 2026 16:21
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklanmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre de parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alındığını "Merkez Yönetim Kurulu olarak Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasını, 2 hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini, bunlar incelendikten sonra Özkan Yalım'ın da söyleyeceklerini dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesi konusunda oy birliğiyle bir karar altına alınmıştır" ifadeleriyle duyurmuştu.

Mal varlığına el kondu

Tutuklanan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu.

Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Yalım'ın el konulan şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı.

