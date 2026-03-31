Başkan Bozbey'in de gözaltına aldığı soruşturmada müteahhit fenalaştı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de dahil olduğu operasyon kapsamında rüşvet verdiği iddiasıyla gözaltına alınan müteahhitlerden biri fenalaşınca, İl Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2026 15:35, Son Güncelleme : 31 Mart 2026 16:21
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve çok sayıda iş adamı, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifadesi alınan müteahhitlerden biri aniden rahatsızlandı.
Durumun bildirilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü'ne ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi emniyette yapılan müteahhit, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.