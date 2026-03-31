5G dönemi başladı: İşte 5G'ye geçiş için yapılması gerekenler
Bakan Uraloğlu: 5G iki yıl içinde ülkemizin her noktasında hizmete girecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "5G'yi Türkiye'de aşamalı bir stratejiyle yaygınlaşacak. 5G hizmetlerini iki yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2026 15:43, Son Güncelleme : 31 Mart 2026 15:43
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni"nde yaptığı konuşmada, haberleşme ve bilişim sektörünün, bugünün en stratejik alanlarından biri olduğunu söyledi.

Bilgi teknolojileri, yapay zeka, siber güvenlik ve yüksek hızlı bağlantıların, ülkelerin ekonomik kalkınmasında, rekabet gücünde ve milli güvenliğinde hayati rol oynadığına dikkati çeken Uraloğlu, "Türkiye olarak son çeyrek asırda vizyoner liderliğinizle eşsiz altyapı hamleleri yaparak kararlı adımlar attık. Biliyoruz ki bir ülkenin haberleşme sistemleri ne kadar kapsayıcı, hızlı ve dirençliyse, dijitalleşme kapasitesi de o ölçüde yüksektir. Bu noktada bizleri bir araya getiren 5'inci nesil mobil haberleşme hizmetleri, kısa adıyla '5G', sadece bir teknoloji değil, ülkemizin ekonomisini, sanayisini, sağlığını, ulaşımını ve tarımını dönüştürecek bir çağın adıdır." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, 5G'nin, yalnızca daha hızlı internet olmadığını, aynı zamanda daha akıllı, güvenli ve verimli bir geleceğin anahtarı olduğunu dile getirdi.

Şu anda kullanılan 4,5G'ye kıyasla 10 kat daha hızlı veri aktarımı, ultra düşük gecikme süreleri ve yoğun cihaz bağlantısı kapasitesiyle 5G'nin, Türkiye'yi dijital dönüşümün merkezine taşıyacağını belirten Uraloğlu, "Bu teknolojiyle hayatın her alanını dönüştürecek yeni bir altyapı sunuyoruz. Ulaşımda tam otonom sürüş ve akıllı ulaşım sistemleriyle yol güvenliği artacak, trafik daha verimli yönetilebilir hale gelecek. Sanayide akıllı fabrikalar, otonom robotlar ve anlık veri analiziyle üretim süreçleri optimize edilecek. Akıllı şehirlerde enerji yönetiminden otopark sistemlerine kadar her alanda yenilikçi çözümler hayat bulacak. Uzak köylerimizdeki öğrencilerimiz, yüksek çözünürlüklü ve artırılmış gerçeklik destekli içeriklerle dünya standartlarında eğitime erişebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, 5G'nin ağ dilimleme teknolojisinin, özel sanal ağlar oluşturarak her sektöre özel çözümler sunacağını söyledi.

- "5G'yi Türkiye'de aşamalı bir stratejiyle yaygınlaştıracağız"

Bakan Uraloğlu, 5G'ye geçiş sürecini, teknik hazırlıklar, regülasyonlar, yerli üretim politikaları ve pilot uygulamalarla çok aşamalı bir stratejiyle yürüttüklerini dile getirerek, bu strateji kapsamında, 2019'dan itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere çeşitli lokasyonlarda 5G teknolojisine yönelik deneme izinleri verdiklerini anımsattı.

İstanbul Havalimanı, 4 büyük futbol kulübünün stadyumları, TBMM, Çankaya Köşkü gibi sembol yerlerde 5G hizmetlerinin sunulmasına izin verdiklerini aktaran Uraloğlu, "Bu uzun soluklu hazırlık dönemi sayesinde bugün geldiğimiz noktada 5G'yi daha güçlü ve hazır bir altyapıyla birazdan başlatacağız. Bildiğiniz üzere Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un rekabetiyle 16 Ekim 2025'te gerçekleştirdiğimiz 5G yetkilendirme ihalesi neticesinde, 3 milyar 534 milyon dolar Hazinemize gelir elde ettik." diye konuştu.

Uraloğlu, 5G yetkilendirme ihalesinde işletmecilere, yıllara göre artan şekilde yüzde 60'a varan oranlarda yerli malı belgeli ürün ve yüzde 30'a varan oranlarda milli haberleşme ürünü kullanım yükümlülüğü getirdiklerini bildirerek, şöyle devam etti:

"81 ilimizde başlayacak 5G hizmetleri, 31 Aralık 2042'ye kadar sürecek yetkilendirme dönemi boyunca yerli ve milli ruhu taşıyacaktır. 5G'yi Türkiye'de aşamalı bir stratejiyle yaygınlaştıracağız. 5G hizmetlerini iki yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin Türkiye Yüzyılı'nda 'dijital Türkiye' hedefleriyle çizdiğiniz yol haritası, bugün somut bir zaferle taçlanmıştır."

Uraloğlu, Türkiye'nin, bu teknolojik dönüşümde sadece tüketici değil, yazılımı ve donanımıyla oyun kurucu aktör olma yolunda kararlılıkla ilerlediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yüksek vizyonunuz, sadece bugünü değil, geleceğimizi aydınlatan bir meşale niteliğindedir. 5G altyapımız Türkiye'yi dijital çağın lider ülkeleri arasına taşıyacak bir köprü vazifesi de görecektir. Ekonomimizi güçlendirecek, hizmet kalitemizi artıracak ve vatandaşlarımızın iletişimine eşsiz katkılar sağlayacaktır. Bu düşüncelerle Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak her projede yanımızda olduğunuz ve desteklediğiniz için zat-i devletlerinize şükranlarımı arz ediyorum. Türkiye Yüzyılı'nda, sizin liderliğinizle daha nice eser ve hizmetlere imza atmayı Rabb'im bizlere nasip etsin."

Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisine geçişi başarıyla tamamlayan GSM operatörleri Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone başta olmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile tüm Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çalışanlarına ve destekleyen bakanlara teşekkür etti.

