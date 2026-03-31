Kosova'da milli takımın oteline havai fişek atılmıştı: 2 gözaltı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'ya konuk olacak karşılaşma öncesi A Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otelin yakınında dün gece havai fişek atan 2 kişi gözaltına alındı.
Kosova Polisi Priştine Bölgesi Sözcüsü Enis Pllana, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'ya konuk olacak karşılaşma öncesi A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'nın başkenti Priştine'de konakladığı otelin yakınında havai fişek atan 2 kişinin yakalandığını bildirdi.
Pllana, "genel tehlike yaratma" suçunu işledikleri iddiasıyla 2 şüpheli hakkında 48 saatlik gözaltı kararı verildiğini vurguladı.
