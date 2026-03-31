Bosna-Hersek'ten Hakkari'ye uzanan operasyon: 52 gözaltı
25 bin liralık klasik otomobil 1 milyonluk mücevhere dönüştü

Ordu Ünye'de yaşayan otomobil tutkunu Salim Palabıyık, 2020 yılında 25 bin liraya satın aldığı 1976 model klasik aracı, 6 yıl süren titiz bir çalışma ve 1 milyon liranın üzerinde harcamayla ilk günkü haline döndürdü. Hakiki deri döşemelerden orijinal kemik direksiyona kadar her detayıyla yenilenen araç, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2026 17:24, Son Güncelleme : 31 Mart 2026 17:26
Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki otomobil tutkunu Salim Palabıyık, bir dostundan 25 bin liraya satın aldığı 1976 model klasik araca, satın aldığı fiyatın 40 katı fazlasını ödeyip 1 milyon liranın üzerinde harcama yaparak, adeta fabrikadan çıktığı ilk günkü haline döndürdü.

Yüceler Mahallesi Samsun-Ordu Karayolu üzerinde faaliyet gösteren otomobil plazasının sahibi Salim Palabıyık, çocukluk hayallerini ve baba mesleğinden gelen tecrübesini yarım asırlık bir otomobilde hayata geçirdi. 20 yıldır babadan kalan mesleği kendisi devam ettirerek işini sürdüren Palabıyık, 2020 yılında şakayla karışık bir pazarlıkla devraldığı yarım asırlık klasik otomobili 6 yıl süren bakım ve onarımla adeta sıfır haline getirdi.

"Sacından vidasına kadar yeniden inşa edildi"

Restorasyon sürecinin göründüğünden çok daha zorlu olduğunu ve aracın tüm parçalarının en ince ayrıntısına kadar söküldüğünü söyleyen Salim Palabıyık, "Aracı teslim aldığımızda durumu aslında kötü değildi ancak kendi titizliğimiz gereği en küçük ayrıntısına kadar indik. Aracı sac aksamına kadar tamamen soydurarak profesyonel fırın boya süreciyle gövdesini yeniledik. İç döşemelerde hiçbir masraftan kaçınmayarak tamamen hakiki deri kullandık ve döneminin orijinal kemik direksiyonu aracımıza dahil ettik. 1976 model olan bu klasik aracımızı vidasından torpidosuna, aydınlatma grubundan jantlarına kadar orijinal parçalarına sadık kalarak, ruhunu bozmadan adeta yeniden inşa ettik" dedi.

"25 bin liraya aldığımız araca bir milyonu aşkın masraf ettik"

Aracın 2020 yılında 25 bin lira gibi bir bedelle alındığını ve 1 milyon liranın üzerinde masrafın edildiğini söyleyen Salim Palabıyık, "Bu aracı 2020 yılında 25 bin lira gibi bir bedelle bünyemize katmıştık. Ancak yenileme sürecinde hiçbir detaydan kaçınmayarak 1 milyon liranın üzerinde bir harcama ile aracımızı adeta yeniden yaptık. Parça tedarik sürecinde önceliğimiz yurt içi olsa da, bulamadığımız eksikleri yurt dışından özel olarak getirttik. Sonuç olarak tüm parçalarını orijinalliğine sadık kalarak tamamladık ve şu an aracımızda en ufak bir eksik bulunmuyor" diye konuştu.

"Bizden sonraki nesillere en değerli hatıramız olarak bırakacağız"

Galerici olması sebebiyle satın alma teklifi aldığını ancak aracın "paha biçilemez" olduğunu söyleyen Palabıyık, "50 yaşındaki bir aracı bu hale getirmek; her şeyden önce sabır, sevgi ve yürek işidir. Klasik araç bizim için sadece bir ulaşım aracı değil, geçmişten günümüze taşınan kıymetli bir mirastır. Yollarda herkesin dikkatini çekiyor, insanlar fotoğraf çektirmek istiyor. Bu ilgi bizi gururlandırıyor. Sürekli 'satılık mı?' Diye soruyorlar ancak biz bu nadide parçayı kesinlikle satmayı düşünmüyoruz. Onu bizden sonraki nesillere en değerli hatıramız olarak bırakacağız" şeklinde konuştu.

"Ben bu klasik aracıma aşığım"

Restorasyon sürecinde en büyük zorluğun usta bulmak olduğunu ve eski araçların zahmetli işçiliği nedeniyle birçok ustanın bu işe girmek istemediğini sözlerine ekleyen Palabıyık, "Klasik bir aracı yeniden hayata döndürmek tarifsiz bir zevk; ancak bu yolculuğun ciddi zorlukları var. Araç yaş aldıkça ustalar bu zahmetli işe girmek istemiyor, bu da süreci büyük bir sabır ve zaman sınavına dönüştürüyor. Elbette bu seviyede bir restorasyon ciddi maliyetler ve maddi imkan da gerektiriyor. Fakat tüm bu zorluklara rağmen, bugün önüme benzer bir klasik gelse ve 'yine yapar mısın?' Diye sorsalar, gözümü kırpmadan evet derim. Ben bu klasiğe gerçekten aşığım" diyerek sözlerini tamamladı.

