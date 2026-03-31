ABD'ye ait uçaklar İncirlik Üssü'nü kullandı mı? DMM'den açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), ABD'ye ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarının İncirlik Hava Üssü'nde iniş-kalkış yapmaya devam ettiği yönündeki iddiaları yalanladı. Sosyal medyada dolaşıma sokulan videoların geçmiş yıllardaki rutin eğitim faaliyetlerine ait olduğunu belirten DMM, bu içeriklerin Türkiye'nin barış odaklı duruşunu zedelemeye yönelik kasıtlı bir algı operasyonu olduğunu bildirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2026 19:05, Son Güncelleme : 31 Mart 2026 19:05
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından, "ABD'ye ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarının İncirlik Hava Üssü'nde iniş ve kalkış yapmaya devam ettiği" yönündeki dezenformasyon içerdiğini açıkladı.

"Eski Görüntülerle Algı Operasyonu Yapılıyor"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'ABD'ye ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarının İncirlik Hava Üssü'nde iniş ve kalkış yapmaya devam ettiği' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir. Paylaşılan görsel ve videolar eski olup; planlanmış rutin eğitim faaliyetlerine aittir. Güncel değildir. Mevcut bölgesel çatışmalarla da hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Geçmiş yıllara ait görüntülerin yeniymiş gibi servis edilmesi; Türkiye'nin bölgedeki barış odaklı duruşunu zedelemeye ve ülkemizi mevcut çatışmaların bir parçası gibi göstermeye yönelik kasıtlı bir algı operasyonudur. Vatandaşlarımızın, yetkili resmi makamlar dışındaki kaynağı belirsiz iddialara ve provokasyon amacı taşıyan manipülatif içeriklere itibar etmemeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

