ABB konser davasında tüm sanıklara tahliye kararı!

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya önceki celse tahliye edilen ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar tutuklanan sanıklar Hacı Ali Bozkurt, Onur Evren, Selahattin Çelikkaya ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, dosyaya gelen evrakın okunmasının ardından tanık dinleneceğini bildirdi.

Söz verilen tanık Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı Osman C.T, 19 yıl belediyede çalıştığını belirterek, yıllardır teknik işlerin içinde olduğunu, konser organizasyonlarına 2024'ten beri imza atmayı bıraktığını ve amirlerine itiraz ettiğini söyledi.

2024 itibarıyla fiyatların yükselmeye başladığını dile getiren Osman C.T, şu beyanda bulundu:

"Belediyede kültür dairesindeki 10 adamdan biriyim ben. Tanık olduğum şeyler var. Konserlere dair kararların hepsi ABB Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu tarafından alınıyordu. Tüm konserler piyasa fiyatına göre fahiş fiyatlardaydı. Ben bunları Haluk Erdem'e de söylüyordum. Selahattin Çelikkaya'nın defalarca Nevzat Uzunoğlu ile görüştüğünü biliyorum ancak ne konuştuğunu bilmiyorum. Ebru Gündeş konseri evrakları sosyal medyaya sızdığında da benden bildiler. Çünkü her şeye ben itiraz ediyordum ve rahatsızlığımı dile getiriyordum."

"Kararları Mansur Yavaş ve Nevzat Uzunoğlu verirdi"

Osman C.T. kendisinin teknik işlerle alakalı meseleleri bildiğini, ihalelere ilişkin görüşmelere dair ise bilgisinin olmadığını belirterek, "Hacı Ali Bozkurt hiçbir şeye tek başına karar vermedi. Konserler hakkında tüm kararları Mansur Yavaş ve Nevzat Uzunoğlu verirdi. Bozkurt emekli olduktan sonra Erdemir göreve geldi ama Bozkurt makamı kullanmaya devam etti. Özel olarak kim kiminle ne konuştu ben bilmiyorum." diye konuştu.

Tanık Ankara Büyükşehir Belediyesi eski çalışanı Fulya K. ise tutuklu sanık Bozkurt dahil olmak üzere 3 daire başkanı ile çalıştığını ifade ederek, Bozkurt ile baba kız ilişkisi olduğunu ancak kendisiyle tartışmalı ayrıldıklarını dile getirdi.

Tutuklu sanık Çelikkaya'yla ise davranışsal sorunlar yaşadıklarını belirten Fulya K, "Selahattin Bey bize müdürümüz gibi davranıyordu bundan rahatsız oluyordum. İhalelere ilişkin ben mevzuatı bilmem. Duyduklarımı söylüyorum. Hacı Ali Başkan işini çok doğru yapardı. İmza atmaktan imtina eden çalışanlar vardı bu fiyatların yüksekliği nedeniyle. Son zamanlarda fiyatların yüksekliği nedeniyle Osman C.T. ile Bozkurt'un arasının bozuk olduğunu da biliyorum." beyanında bulundu.

Tanık ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'nde organizasyon şefi olarak çalışan Bayram C. ise dava konusu konserlerin pazarlık süreçlerine dair bilgisi olmadığını, konserlerde sanatçıların kaşesini öğrenerek sanık Bozkurt'a ilettiğini anlattı.

Bozkurt'un kendisine kaşeler için pazarlık yapmasını söylediğini ifade eden Bayram C, çalışanlar arasındaki konuşmaların "konsere bu kadar verilir mi" şeklinde olduğunu ve "10 milyonluk konseri 50 milyona yapmışlar." gibi bir söylemde bulunmadıklarını kaydetti.

Tanık beyanlarının ardından söz verilen tutuklu sanık Bozkurt, yapılan en pahalı konserin 29 Ekim 2023'te olduğunu, bu konserde Osman C. T'nin de imzasının bulunduğunu söyleyerek şu beyanda bulundu:

"Daha sonra ne oldu da sonraki işlemler onun için pahalı gelmeye başladı, bunun araştırılması lazım. Sanatçıların astronomik rakamlar istemeleri, Türkiye'deki enflasyon artışı da göz önüne alınırsa bizimle alakalı bir durum olmadığı görülür. 197 gündür iki tane iftiracı yüzünden ben bu çileyi çekiyorum. Ben şerefle bu devlete, millete hizmet ettim. Bunları hak etmiyorum. Tahliyemi istiyorum."

Tutuklu sanık Evren de aleyhe olan hususları kabul etmediğini, tanık beyanlarının duyum ve dedikodudan oluştuğunu, usulsüz hiçbir iş yapmadıklarını savunarak tahliyesini istedi.

Tutuklu sanık Çelikkaya da aleyhe olan hususları kabul etmediğini, Osman C.T'nin anlattığı şeylerin duyuma dayalı olduğunu savunarak, "Biz sadece işimizi yaptık yanlış bir şey yapmadık. Osman Bey'in anlattığı bütçeler ve fiyatlandırmaların hepsi hayal ürünüdür. Diğer şirketlerden alınan örnek fiyatlandırmalarla da görüyoruz ki biz kamu zararına değil kamu yararına sebep olmuşuz. Tırnaklarımla kazıyarak, hayatım boyunca çalışarak elde ettiğim hayatı kaybediyorum ben. Tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Söz verilen tutuksuz sanıklar ise aleyhe olan hususları kabul etmediklerini söyleyerek beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatları ise aleyhe hususları kabul etmediklerini, tanıklar tarafından defalarca duyuma dayalı bilgilerin beyan edildiğini belirterek müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, mahkemeden, sanıkların mevcut halinin devamını talep etti.

Ara kararını veren mahkeme, tutuklu sanıklar Hacı Ali Bozkurt, Onur Evren ve Selahattin Çelikkaya'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine, tutuksuz sanıkların ise mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma, 7 Temmuz'a ertelendi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

ABB ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen konser ve teknik hizmet alımlarında, piyasa rayiç bedellerine uygun olmayan ödemeler yapılarak kamu zararına yol açıldığı öne sürülen iddianamede, İçişleri Bakanlığı müfettişlerince düzenlenen rapor ile 17 Eylül 2025 tarihli bilirkişi raporunda, 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirilen 32 konser hizmet alımında yüklenici firmalara piyasa değerinin üzerinde ödeme yapıldığı ve bu suretle toplam 154 milyon 453 bin 221 lira tutarında haksız menfaat sağlandığı kaydedilmişti.

İddianamede, sanıklar ABB eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Haluk Erdemir, eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili Hüseyin Zehir ve Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Celal Akbaş ile şirket sahipleri Onur Evren, Selahattin Çelikkaya, Kaan Alp ve Sıla Evren hakkında, "zincirleme şekilde nitelikli zimmet" suçundan ayrı ayrı 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

ABB eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Alp Aykut Çıngır, Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Kurtuluş Bakır, şirket sahipleri Arda Akman, Eren Demir, Levent Erdoğan ve Üstün Alpay hakkında ise "nitelikli zimmet" suçundan 18'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.