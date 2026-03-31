Sistem arızası ödemeleri durdurdu: SGK'den 7 Nisan'a kadar ek süre

YÖK talimatı gönderdi: Doğum yapan kadınlara ek süre verilsin!
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
SGK, mali otomasyon sistemindeki (MOSIP) güncelleme çalışmaları nedeniyle bugün sona erecek olan tüm borç ödemelerini 7 Nisan 2026 saat 23.59'a kadar uzattı. Karar; Bağ-Kur, GSS, yapılandırma ve ihya borçlarını kapsıyor. Belirtilen tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresinde sayılacak ve teşvikler yanmayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2026 19:42, Son Güncelleme : 31 Mart 2026 19:45
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son ödeme tarihi bugün (31 Mart 2026) olan borçların ödeme süresinin 7 Nisan 2026 saat 23.59'a kadar uzatıldığını bildirdi. Kurumdan yapılan açıklamada, erteleme kararının gerekçesi olarak altyapı çalışmaları gösterildi.

Sistem Güncellemesi Erişimi Geciktirdi

SGK'den yapılan açıklamada, Kurum'un muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü Mali Otomasyon Sistemi (MOSIP) altyapısında gerçekleştirilen güncelleme çalışmaları nedeniyle bazı hizmetlere erişimde gecikmeler yaşandığı belirtildi. İşverenlerin ve sigortalıların mağduriyet yaşamaması adına ödeme takviminde değişikliğe gidildi.

Hangi Borçlar Erteleme Kapsamında?

Yapılan düzenleme ile son ödeme tarihi 31 Mart 2026 olan şu borçlar kapsam dahiline alındı:

  • 4/a ve 4/c kapsamında sigortalı çalıştıran iş yerlerinin prim borçları,

  • 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalıların cari dönem borçları,

  • Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri,

  • Yapılandırma ve taksitlendirme (6183-48. madde dahil) ödemeleri,

  • Borçlanma ve ihya kapsamındaki tüm ödemeler (3201 sayılı Kanun dahil).

"7 Nisan'a Kadar Yapılan Ödemeler Yasal Süresinde Sayılacak"

SGK, 7 Nisan 2026 saat 23.59'a kadar yapılacak ödemelerin yasal süresi içerisinde yapılmış kabul edileceğini vurguladı. Kurum, hak kayıplarının önlenmesi için şu kritik uyarıyı paylaştı:

Vatandaşlar ve işverenler, ertelemeye ilişkin detaylı bilgilere SGK'nın resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden ulaşabilirler.

