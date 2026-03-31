Özel: Önümüzdeki günlerde Meclis Başkanı ile bir görüşme talep edeceğim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Özel, bugün Türkiye-Kosova maçını izlemek ve milli takıma destek vermek için Priştine'ye gitmeyi planladıklarını, ancak Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon nedeniyle iptal ettiklerini söyledi. Özel, başarı hikayelerinin 2023 yılına dayandığını, yaptıkları çalışmalarla 2024 yerel seçimlerinde 47 yıl sonra birinci parti olarak çıktıklarını hatırlatarak, "O seçimin devamında başıma gelecekleri de bile bile dedim ki 'Madem ki millet birinci parti olma görevini vermiştir. Biz birinci parti olmanın sorumluluğu ile davranacağız" diye konuştu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmayla ilgili Özel, "31 Mart'ın tam yıldönümünde Bursa'ya operasyon. Çünkü belediye meclisi çoğunluğunun AK Parti'de olduğu tek büyükşehir orası. Başkanı içeri atacak ve Bursa'yı geri alacak" dedi.

Yaşadıklarının milletin iradesine yapılan bir darbe olduğunu savunan Özel, "Yaşadıklarımız bir CHP meselesi değildir. Bu darbe, milletin seçme ve seçilme hakkına yapılmış bir darbedir. Çok partili demokratik sistem, hukukun üstünlüğü ve Atatürk'ten emanet olan Cumhuriyet'in en önemli kazanımı olan sandık tehlikededir. Yerel seçimde zapt edilmiştir. Genel seçimle ilgili uygun atmosfer olursa konulacaktır, olmazsa belki de ondan da cayılacaktır" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın disiplin sürecine ilişkin soru üzerine, "Bu milletten bu adiliğe fırsat verip de o görüntülere sebebiyet verdiğimiz için de özür diledim. MYK'de, iki hukukçu arkadaş görevlendirildi. Kendisiyle tutuklama olmasa ya da olsa diye konuşuldu, o saatlerde tutuklama oldu. Kendisiyle de görüşülecek ve disiplin işlemleri başlatılacak. Bu noktada da normalde disipline verdiğinizde tedbirli olarak verirseniz üyelik haklarından yararlanmıyor ya. Bu konuda bir eksiklik olmasın diye de üyeliği askıya alınarak bu süreç başlatıldı. Bu konuda yok yumuşatıldı, yok bilmem ne yapıldı gibi yaklaşımlar iyi niyetli yorumlar değil. Bu durumda öbür türlü bir karar verseniz hukuken tartışmalı. Yarın öbür gün mahkemelerin bozacağı bir karar verirsiniz Verilebilecek en net ve en sert karar verildi" dedi.

"Önümüzdeki günlerde Meclis Başkanı ile bir görüşme talep edeceğim"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşme talep edeceğini söyleyen Özel, "Burada genel seçim sandığını getirmesi için her şeyi yapacağız. Yapmadı, önümüzdeki günlerde Meclis Başkanı ile bir görüşme talep edeceğim. Bu milletin önüne bir şekilde bir sandığı getireceğiz. Yapılmadı. 'Olmuyor. Zamanı var.' Her şeyi göze alacağız" diye konuştu.

Özel, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile talep edeceği görüşmenin içeriğinin sorulması üzerine, "Ara seçime yöneliktir. Anayasanın ara seçimi emrettiği günlerdeyiz. Ara seçimle ilgili Meclis Başkanı'nın da alması gereken bir tutum var. Biz de bu konuda üstümüze düşeni yapacağız. Ve bir ara seçim sandığının kurulması gerektiğini düşünüyoruz. O konuda da bu ara seçim kararının alınması, güvencenin ortaya çıkması ile birlikte çok iddialı da bir hamlemiz daha olacak. Onu o gün duyuracağız size" yanıtını verdi.