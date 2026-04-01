1 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Bizim Çocuklar 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda
Bizim Çocuklar 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda
40 TL'ye alıp 199 TL'ye sattılar: Haksız fiyat artışına 1.8 Milyon TL ceza!
40 TL'ye alıp 199 TL'ye sattılar: Haksız fiyat artışına 1.8 Milyon TL ceza!
YÖK talimatı gönderdi: Doğum yapan kadınlara ek süre verilsin!
YÖK talimatı gönderdi: Doğum yapan kadınlara ek süre verilsin!
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı
Sağlık Bakanlığı'nda iki genel müdür değişti
Sağlık Bakanlığı'nda iki genel müdür değişti
Sistem arızası ödemeleri durdurdu: SGK'den 7 Nisan'a kadar ek süre
Sistem arızası ödemeleri durdurdu: SGK'den 7 Nisan'a kadar ek süre
ABD'ye ait uçaklar İncirlik Üssü'nü kullandı mı? DMM'den açıklama
ABD'ye ait uçaklar İncirlik Üssü'nü kullandı mı? DMM'den açıklama
Bosna-Hersek'ten Hakkari'ye uzanan operasyon: 52 gözaltı
Bosna-Hersek'ten Hakkari'ye uzanan operasyon: 52 gözaltı
TÜRK-İŞ açıkladı: 4 kişilik ailenin 'açlık sınırı' 32 bin TL'yi geçti
TÜRK-İŞ açıkladı: 4 kişilik ailenin 'açlık sınırı' 32 bin TL'yi geçti
Gözler mart enflasyonunda: İşte 32 ekonomistin enflasyon beklentisi
Gözler mart enflasyonunda: İşte 32 ekonomistin enflasyon beklentisi
5G dönemi başladı: İşte 5G'ye geçiş için yapılması gerekenler
5G dönemi başladı: İşte 5G'ye geçiş için yapılması gerekenler
KDK'den bakanlık ve SGK'ye 'emekli maaşı' tavsiyesi
KDK'den bakanlık ve SGK'ye 'emekli maaşı' tavsiyesi
Sahte rapor çetesine 11 ilde operasyon: Doktorların da olduğu 29 gözaltı
Sahte rapor çetesine 11 ilde operasyon: Doktorların da olduğu 29 gözaltı
Tutuklanan Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu
Tutuklanan Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu
Erdoğan: 5G ile üretkenliğin zirveye ulaştığı yeni bir döneme giriyoruz
Erdoğan: 5G ile üretkenliğin zirveye ulaştığı yeni bir döneme giriyoruz
25 ilde zehir tacirlerine operasyon: 99 tutuklama
25 ilde zehir tacirlerine operasyon: 99 tutuklama
İstiklal Caddesi'nde tarihi rekor: 107 milyon ziyaretçi
İstiklal Caddesi'nde tarihi rekor: 107 milyon ziyaretçi
Apartmanlarda borç ilanları artık asılamayacak
Apartmanlarda borç ilanları artık asılamayacak
Bahçeli: Gereken yasal düzenleme yapılabilmesi için uygun iklim oluşmuştur
Bahçeli: Gereken yasal düzenleme yapılabilmesi için uygun iklim oluşmuştur
Merkez Bankası'ndan döviz mesajı: Likidite sıkıntısı yok
Merkez Bankası'ndan döviz mesajı: Likidite sıkıntısı yok
Motorine yeni zam, 80 lirayı aşacak
Motorine yeni zam, 80 lirayı aşacak
Ankara'da piyasaya hastalıklı et sürüldü: Denetimleri sızdıran 5'i memur 28 gözaltı
Ankara'da piyasaya hastalıklı et sürüldü: Denetimleri sızdıran 5'i memur 28 gözaltı
Bursa B.B. Başkanı Mustafa Bozbey, eşi, kızı, kardeşi dahil 59 kişi gözaltına alındı
Bursa B.B. Başkanı Mustafa Bozbey, eşi, kızı, kardeşi dahil 59 kişi gözaltına alındı
FETÖ'nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 5 kamu personeline gözaltı
FETÖ'nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 5 kamu personeline gözaltı
Samsun'da öğrencilerin bulunduğu midibüs devrildi: 11 yaralı
Samsun'da öğrencilerin bulunduğu midibüs devrildi: 11 yaralı
Öğrenci affı geliyor! Milyonlar eğitime geri dönüyor
Öğrenci affı geliyor! Milyonlar eğitime geri dönüyor
Adalet Bakanı Gürlek şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
Adalet Bakanı Gürlek şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
İlave ödemenin emekli maaşına yansıtılmaması AYM'ye taşınıyor
İlave ödemenin emekli maaşına yansıtılmaması AYM'ye taşınıyor
Yastık altında 5 bin tonluk hazine: Güvenli liman mı, ekonomik kayıp mı?
Yastık altında 5 bin tonluk hazine: Güvenli liman mı, ekonomik kayıp mı?
Ana sayfaHaberler Siyasi

1 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıkları

1 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2026 00:01, Son Güncelleme : 01 Nisan 2026 00:03
1 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik Genel Sekreteri Martin Chungong'u kabul edecek.

(TBMM/15.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Merkezi'nde Roman vatandaşların sorunlarına yönelik düzenlenecek istişare toplantısına katılacak.

(Ankara/09.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kazakistan'da "Hoca Ahmet Yesevi Yolunda Ahilik" programına iştirak edecek.

(Türkistan)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, partisinin il başkanlığında basın toplantısı yapacak.

(İzmir/10.00)

5- TBMM'den

- İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin TBMM grup toplantıları yapılacak.

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/10.30/09.30/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Basketbol Avrupa Ligi'nin 35. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak.

(Münih/20.00)

2- FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Galatasaray MCT Technic, İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Tenerife/22.00)

3- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek.

(İstanbul/19.30)

4- Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasındaki "Sıfır Atık Protokolü" imza töreni, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay ve Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan'ın katılımıyla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek.

(İstanbul/15.00)

5- Voleybol Kadınlar CEV Kupası final ilk maçında Galatasaray Daikin, İtalya'nın Reale Mutua Fenera takımına konuk olacak.

(Chieri/22.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı 5. haftasından Armada Praxis Yalıkavak-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı yapılacak.

(Muğla/17.00)

