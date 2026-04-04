"Güvenli Liman Türkiye" sosyal medyada gündem oldu

CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
Kabine yoğun gündemle toplanacak: Hangi başlıklar öne çıkıyor?
Kabine yoğun gündemle toplanacak: Hangi başlıklar öne çıkıyor?
Bursa'da başkan vekili için seçim tarihi belli oldu
Bursa'da başkan vekili için seçim tarihi belli oldu
5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada: Otobüs sahibi tutuklandı
5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada: Otobüs sahibi tutuklandı
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 200 personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 200 personel alacak
MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edilen mayın, imha edildi
MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edilen mayın, imha edildi
Bankalar yeni rekor tahminleri açıklarken altında ters köşe!
Bankalar yeni rekor tahminleri açıklarken altında ters köşe!
İran'dan yeni uyarı: Hürmüz gibi o da kapatılabilir
İran'dan yeni uyarı: Hürmüz gibi o da kapatılabilir
Şirket iflas etti, 600 kişi mağdur oldu: 177 kişi kutsal topraklardan döndü
Şirket iflas etti, 600 kişi mağdur oldu: 177 kişi kutsal topraklardan döndü
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' kavramı temelden değişecek
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' kavramı temelden değişecek
İhracatın şampiyonu yine otomotiv: Binek oto düştü, otobüs coştu!
İhracatın şampiyonu yine otomotiv: Binek oto düştü, otobüs coştu!
2026 YDS/1 20 farklı dilde yapıldı
2026 YDS/1 20 farklı dilde yapıldı
TBMM'de gündem yoğun: Babalık izni iki katına, annelik izni 6 aya çıkıyor!
TBMM'de gündem yoğun: Babalık izni iki katına, annelik izni 6 aya çıkıyor!
Avukat sayısı 5 yılda yüzde 44 arttı: Her 3 avukattan biri yeni!
Avukat sayısı 5 yılda yüzde 44 arttı: Her 3 avukattan biri yeni!
Bakan Memişoğlu paylaştı: Türkiye kendi kanser ilacını dünyaya hediye edecek
Bakan Memişoğlu paylaştı: Türkiye kendi kanser ilacını dünyaya hediye edecek
TBMM'ye gönderilen 31 bin dilekçede 'yok artık' dedirten istekler
TBMM'ye gönderilen 31 bin dilekçede 'yok artık' dedirten istekler
Ortaokul ve liseler için TYMM doğrultusunda 3 Bin 205 yeni soru yayımlandı
Ortaokul ve liseler için TYMM doğrultusunda 3 Bin 205 yeni soru yayımlandı
TCMB ve Bakanlıktan ortak yalanlama: 'Gizli bilgi' iddiaları gerçek dışı
TCMB ve Bakanlıktan ortak yalanlama: 'Gizli bilgi' iddiaları gerçek dışı
Motorine yeni zam yolda: Litresi 85 TL'yi geçecek!
Motorine yeni zam yolda: Litresi 85 TL'yi geçecek!
Bakanlık marka marka ifşa etti: Lahmacunda sakatat, köftede deri!
Bakanlık marka marka ifşa etti: Lahmacunda sakatat, köftede deri!
Meclis'te haftanın ilk gündemi 'doğum izni' düzenlemesi
Meclis'te haftanın ilk gündemi 'doğum izni' düzenlemesi
Emlak piyasasında 'boş ev' dönemi: Kiracılı evden daha değerli!
Emlak piyasasında 'boş ev' dönemi: Kiracılı evden daha değerli!
Devlet ÖTV'den karşıladı: Depoda 830 TL cepte kaldı!
Devlet ÖTV'den karşıladı: Depoda 830 TL cepte kaldı!
Domates 50 TL'den 250 TL'ye: Bakanlıktan inceleme
Domates 50 TL'den 250 TL'ye: Bakanlıktan inceleme
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey görevden uzaklaştırıldı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey görevden uzaklaştırıldı
Gaziantep Adliyesi'nde operasyon: 2 zabıt katibi tutuklandı, 1 savcı açığa alındı
Gaziantep Adliyesi'nde operasyon: 2 zabıt katibi tutuklandı, 1 savcı açığa alındı
İçişleri Bakanı: Abdülhamid Han neyse, bugün de Cumhurbaşkanımız aynı şey
İçişleri Bakanı: Abdülhamid Han neyse, bugün de Cumhurbaşkanımız aynı şey
Enerji Bakanı: Elektrik çağına doğru gidiyoruz
Enerji Bakanı: Elektrik çağına doğru gidiyoruz
Kaçarken polise çarptı: 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü gözaltında
Kaçarken polise çarptı: 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü gözaltında
Ankara-İstanbul hattında kritik proje: 9 dakikaya düşecek
Ankara-İstanbul hattında kritik proje: 9 dakikaya düşecek
"Güvenli Liman Türkiye" sosyal medyada gündem oldu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Nisan 2026 00:24, Son Güncelleme : 04 Nisan 2026 00:28
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı öncülüğünde başlatılan "Güvenli Liman Türkiye" çalışması, hem sosyal medya platformlarında hem Türkiye'de hem de uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapılan ilk paylaşım, kısa sürede yoğun etkileşim alırken, kampanya çerçevesinde hazırlanan video da binlerce kullanıcı tarafından yeniden paylaşıldı.

Duran paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemdeki mesajlarının, birlik, kardeşlik ve ortak değerler etrafında kenetlenmenin tarihi bir sorumluluk olduğuna işaret ettiğini belirtti.

Türkiye'nin uluslararası kamuoyunda "Güvenli Liman" olarak anılmasının; ırk, mezhep, din ve dil ayrımlarını reddeden, insanlık ortak paydasını önceleyen yaklaşımın bir sonucu olduğunu vurgulayan Duran, Türkiye'nin barış, adalet ve merhamet eksenli bir dil kullanmaya kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Paylaşımda Türkiye'nin, krizlerin ortasında istikrarı temsil eden bir aktör olduğu belirtilerek, "Barışın Anahtarı" olma misyonunu sürdürdüğü kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "daha adil bir dünya mümkün" vizyonuna da atıfta bulunulan açıklamada, Türkiye'nin mazlumun yanında duran, küresel barış için sorumluluk üstlenen ve uluslararası gelişmeleri sağduyulu politikalarla değerlendiren bir ülke konumunda olduğu bildirildi.

Çalışma Geniş Destek Gördü

"Güvenli Liman Türkiye" etiketiyle yürütülen çalışmaya, çok sayıda bakan, siyasetçi, gazeteci ve sivil toplum temsilcisi destek verdi. Kampanya kapsamında yapılan paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, etiketin geniş kitlelere ulaştığı gözlendi.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmanın, Türkiye'nin uluslararası alandaki konumuna ve krizler karşısındaki dengeleyici rolüne dikkat çekmeyi amaçladığı ifade ediliyor.

