"Güvenli Liman Türkiye" sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı öncülüğünde başlatılan "Güvenli Liman Türkiye" çalışması, hem sosyal medya platformlarında hem Türkiye'de hem de uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapılan ilk paylaşım, kısa sürede yoğun etkileşim alırken, kampanya çerçevesinde hazırlanan video da binlerce kullanıcı tarafından yeniden paylaşıldı.

Duran paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemdeki mesajlarının, birlik, kardeşlik ve ortak değerler etrafında kenetlenmenin tarihi bir sorumluluk olduğuna işaret ettiğini belirtti.

Türkiye'nin uluslararası kamuoyunda "Güvenli Liman" olarak anılmasının; ırk, mezhep, din ve dil ayrımlarını reddeden, insanlık ortak paydasını önceleyen yaklaşımın bir sonucu olduğunu vurgulayan Duran, Türkiye'nin barış, adalet ve merhamet eksenli bir dil kullanmaya kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Paylaşımda Türkiye'nin, krizlerin ortasında istikrarı temsil eden bir aktör olduğu belirtilerek, "Barışın Anahtarı" olma misyonunu sürdürdüğü kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "daha adil bir dünya mümkün" vizyonuna da atıfta bulunulan açıklamada, Türkiye'nin mazlumun yanında duran, küresel barış için sorumluluk üstlenen ve uluslararası gelişmeleri sağduyulu politikalarla değerlendiren bir ülke konumunda olduğu bildirildi.

Çalışma Geniş Destek Gördü

"Güvenli Liman Türkiye" etiketiyle yürütülen çalışmaya, çok sayıda bakan, siyasetçi, gazeteci ve sivil toplum temsilcisi destek verdi. Kampanya kapsamında yapılan paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, etiketin geniş kitlelere ulaştığı gözlendi.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmanın, Türkiye'nin uluslararası alandaki konumuna ve krizler karşısındaki dengeleyici rolüne dikkat çekmeyi amaçladığı ifade ediliyor.