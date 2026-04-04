Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Valilik, başıboş köpekleri toplamayan belediyeleri Savcılığa bildirecek

İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla yayınlanan resmi yazıda, sahipsiz köpekleri toplamayan ve görevini ihmal eden yerel yönetimler hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 04 Nisan 2026 01:06, Son Güncelleme : 04 Nisan 2026 01:10
Yazdır
Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen başıboş köpek sorunuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden çok sert ve net bir adım geldi. Valilik, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikleri hatırlatarak, belediyelerin sokak köpeği toplama faaliyetlerindeki yavaşlığa dikkat çekti. Özellikle bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpeklerin vatandaşların can güvenliğini tehdit etmesi üzerine, denetimlerin bir üst aşamaya taşındığı bildirildi. Valilik, yerel yönetimlere Mayıs ayı sonuna kadar süre tanıyarak adli sürecin kapıda olduğu mesajını verdi.

İstanbul'da Başıboş Köpek Sorununa Neşter: Görev İhmali Suç Sayılacak

İstanbul Valiliği tarafından ilgili tüm birimlere ve yerel yönetimlere gönderilen resmi yazıda, sahipsiz hayvanların toplanması ve bakımevlerine nakledilmesi görevinin belediyelerde olduğu vurgulandı. Yazıda, mevzuatta yer alan "sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde bakımevlerine götürülmesi zorunludur" hükmü hatırlatıldı. Valilik, belediyelerin bu sorumluluğu yerine getirmemesi durumunda Türk Ceza Kanunu kapsamında "görevi ihmal" suçunun oluşabileceğine işaret etti.

Yer Tahsisine Rağmen İnşaatlara Başlanmadı

Valilik tarafından yapılan incelemelerde, belediyelerin ve ilgili kurumların katıldığı toplantılarda sahipsiz köpek toplama faaliyetlerinin yavaş ilerlediği tespit edildi. Habere konu olan resmi belgede dikkat çeken en önemli detaylardan biri ise, barınak kapasitesi dolan belediyelere yeni doğal yaşam alanları kurulması için yer tahsisi yapılmış olmasıdır. Buna rağmen birçok belediyenin inşaat faaliyetlerine başlamadığı ve süreci aksattığı açıkça belirtildi.

Mayıs Ayı Sonuna Kadar Süre: Suç Duyurusu Süreci Başlıyor

İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasıyla gönderilen talimatın en çarpıcı kısmı ise "adli süreç" uyarısı oldu. Yazıda, yerel yönetimlerin sorumluluğundaki işlemlerin hızlandırılması istenerek şu ifadelere yer verildi:

"Mayıs ayı sonuna kadar ilçelerinizdeki sahipsiz köpek popülasyonunun kontrol altına alınması, görevlerini ihmal eden yerel yönetimlerle ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunularak adli sürecin başlatılacağı..."

Bu adım, başıboş köpek sorununda bugüne kadar atılmış en ciddi idari ve hukuki adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. İstanbul genelinde Mayıs ayı sonuna kadar belediyelerin nasıl bir çalışma yürüteceği ve Valiliğin denetimlerinin sonuçları kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber