Eker Süt'ten tağşiş iddialarına yanıt

Türkiye'nin köklü süt ürünleri markalarından biri olan Eker, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan "kişilere ait listeler" ve idari yaptırım kararları sonrası sessizliğini bozdu. Konya Ilgın bölgesinden alınan bir numune üzerinden gelişen süreçte şirket; ürünlerinde kasten yabancı madde kullanımı (tağşiş) olmadığını, durumun tamamen mevsimsel şartlara bağlı "teknik bir standart sapma" olduğunu vurguladı. Analiz raporlarını referans gösteren şirket, karara itiraz ederek konuyu yargıya taşıdığını açıkladı.

Eker Süt Ürünleri Tağşiş İddiası Nedir?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, Eker Tam Yağlı Beyaz Peynir (1000 g, S.T.T. 27.04.2025, Pn: P141442155) numaralı üründe yağ oranının düşük çıkması nedeniyle idari yaptırım kararı uygulanmıştı. Bu durum, kamuoyunda markanın ürünlerine yabancı madde karıştırdığı yönünde bir algı oluşmasına neden oldu. Eker, yaptığı resmi açıklama ile bu algının gerçeği yansıtmadığını, gıda üretiminde "tağşiş" ile "teknik sapma" arasındaki farkın hayati önem taşıdığını belirtti.

"Kasten Yabancı Madde Karıştırılmadı"

Eker Süt Ürünleri'nden yapılan açıklamada, gıda sektöründeki en hassas konulardan biri olan tağşiş kavramına açıklık getirildi. Şirket, tağşişin "süite bitkisel yağ katmak gibi kasten yapılan bir eylem" olduğunu hatırlatarak; söz konusu üründeki durumun, mevsimsel süt değişimleri veya üretim bandındaki anlık dalgalanmalar sonucu yağ oranının sınır değerin çok az altında kalmasından kaynaklandığını ifade etti. Yani markaya göre ortada bir "hile" değil, "teknik limit aşımı" bulunuyor.

Dört Farklı Laboratuvardan Olumlu Analiz Raporu

Haber konusu olan aynı parti numaralı (Pn: P141442155) ürünler üzerinde kapsamlı incelemeler yapıldığını duyuran Eker, Türkiye'nin önde gelen akredite laboratuvarlarından gelen sonuçları paylaştı. Açıklamaya göre:

Bursa Gıda Araştırma Laboratuvarı,

Uludağ Üniversitesi,

Kalite Sistem Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı,

Konya Gıda Araştırma Laboratuvarı

tarafından yapılan analizlerde, ürünün kuru maddedeki yağ oranının ilgili mevzuata tamamen uygun olduğu tespit edildi. Şirket, bu analiz raporlarını savunmalarına ek belge olarak sunduklarını belirtti.

Eker Hukuki Süreç Başlattı: Konu Yargıda

Bakanlığın idari yaptırım kararına karşı yasal haklarını kullandığını belirten Eker Süt Ürünleri, ilgili mahkemelere gerekli itirazların yapıldığını duyurdu. "Yüksek kalite, hijyen ve gıda güvenliği standartlarından ödün vermiyoruz" mesajı veren şirket, Türk Gıda Kodeksi'ne uygun üretim yapıldığının altını çizdi. Yargı aşamasında olan süreçle ilgili gelecek kararın, markanın güvenilirliği açısından kritik bir emsal teşkil etmesi bekleniyor.