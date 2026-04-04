Eker Süt'ten tağşiş iddialarına yanıt

CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
Kabine yoğun gündemle toplanacak: Hangi başlıklar öne çıkıyor?
Kabine yoğun gündemle toplanacak: Hangi başlıklar öne çıkıyor?
Bursa'da başkan vekili için seçim tarihi belli oldu
Bursa'da başkan vekili için seçim tarihi belli oldu
5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada: Otobüs sahibi tutuklandı
5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada: Otobüs sahibi tutuklandı
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 200 personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 200 personel alacak
MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edilen mayın, imha edildi
MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edilen mayın, imha edildi
Bankalar yeni rekor tahminleri açıklarken altında ters köşe!
Bankalar yeni rekor tahminleri açıklarken altında ters köşe!
İran'dan yeni uyarı: Hürmüz gibi o da kapatılabilir
İran'dan yeni uyarı: Hürmüz gibi o da kapatılabilir
Şirket iflas etti, 600 kişi mağdur oldu: 177 kişi kutsal topraklardan döndü
Şirket iflas etti, 600 kişi mağdur oldu: 177 kişi kutsal topraklardan döndü
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' kavramı temelden değişecek
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' kavramı temelden değişecek
İhracatın şampiyonu yine otomotiv: Binek oto düştü, otobüs coştu!
İhracatın şampiyonu yine otomotiv: Binek oto düştü, otobüs coştu!
2026 YDS/1 20 farklı dilde yapıldı
2026 YDS/1 20 farklı dilde yapıldı
TBMM'de gündem yoğun: Babalık izni iki katına, annelik izni 6 aya çıkıyor!
TBMM'de gündem yoğun: Babalık izni iki katına, annelik izni 6 aya çıkıyor!
Avukat sayısı 5 yılda yüzde 44 arttı: Her 3 avukattan biri yeni!
Avukat sayısı 5 yılda yüzde 44 arttı: Her 3 avukattan biri yeni!
Bakan Memişoğlu paylaştı: Türkiye kendi kanser ilacını dünyaya hediye edecek
Bakan Memişoğlu paylaştı: Türkiye kendi kanser ilacını dünyaya hediye edecek
TBMM'ye gönderilen 31 bin dilekçede 'yok artık' dedirten istekler
TBMM'ye gönderilen 31 bin dilekçede 'yok artık' dedirten istekler
Ortaokul ve liseler için TYMM doğrultusunda 3 Bin 205 yeni soru yayımlandı
Ortaokul ve liseler için TYMM doğrultusunda 3 Bin 205 yeni soru yayımlandı
TCMB ve Bakanlıktan ortak yalanlama: 'Gizli bilgi' iddiaları gerçek dışı
TCMB ve Bakanlıktan ortak yalanlama: 'Gizli bilgi' iddiaları gerçek dışı
Motorine yeni zam yolda: Litresi 85 TL'yi geçecek!
Motorine yeni zam yolda: Litresi 85 TL'yi geçecek!
Bakanlık marka marka ifşa etti: Lahmacunda sakatat, köftede deri!
Bakanlık marka marka ifşa etti: Lahmacunda sakatat, köftede deri!
Meclis'te haftanın ilk gündemi 'doğum izni' düzenlemesi
Meclis'te haftanın ilk gündemi 'doğum izni' düzenlemesi
Emlak piyasasında 'boş ev' dönemi: Kiracılı evden daha değerli!
Emlak piyasasında 'boş ev' dönemi: Kiracılı evden daha değerli!
Devlet ÖTV'den karşıladı: Depoda 830 TL cepte kaldı!
Devlet ÖTV'den karşıladı: Depoda 830 TL cepte kaldı!
Domates 50 TL'den 250 TL'ye: Bakanlıktan inceleme
Domates 50 TL'den 250 TL'ye: Bakanlıktan inceleme
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey görevden uzaklaştırıldı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey görevden uzaklaştırıldı
Gaziantep Adliyesi'nde operasyon: 2 zabıt katibi tutuklandı, 1 savcı açığa alındı
Gaziantep Adliyesi'nde operasyon: 2 zabıt katibi tutuklandı, 1 savcı açığa alındı
İçişleri Bakanı: Abdülhamid Han neyse, bugün de Cumhurbaşkanımız aynı şey
İçişleri Bakanı: Abdülhamid Han neyse, bugün de Cumhurbaşkanımız aynı şey
Enerji Bakanı: Elektrik çağına doğru gidiyoruz
Enerji Bakanı: Elektrik çağına doğru gidiyoruz
Kaçarken polise çarptı: 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü gözaltında
Kaçarken polise çarptı: 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü gözaltında
Ankara-İstanbul hattında kritik proje: 9 dakikaya düşecek
Ankara-İstanbul hattında kritik proje: 9 dakikaya düşecek
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Eker Süt'ten tağşiş iddialarına yanıt

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı hileli gıda listesinde yer alan Eker Süt Ürünleri, kamuoyunda geniş yankı uyandıran tağşiş iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yaparak hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 04 Nisan 2026 01:11, Son Güncelleme : 04 Nisan 2026 01:15
Yazdır
Türkiye'nin köklü süt ürünleri markalarından biri olan Eker, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan "kişilere ait listeler" ve idari yaptırım kararları sonrası sessizliğini bozdu. Konya Ilgın bölgesinden alınan bir numune üzerinden gelişen süreçte şirket; ürünlerinde kasten yabancı madde kullanımı (tağşiş) olmadığını, durumun tamamen mevsimsel şartlara bağlı "teknik bir standart sapma" olduğunu vurguladı. Analiz raporlarını referans gösteren şirket, karara itiraz ederek konuyu yargıya taşıdığını açıkladı.

Eker Süt Ürünleri Tağşiş İddiası Nedir?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, Eker Tam Yağlı Beyaz Peynir (1000 g, S.T.T. 27.04.2025, Pn: P141442155) numaralı üründe yağ oranının düşük çıkması nedeniyle idari yaptırım kararı uygulanmıştı. Bu durum, kamuoyunda markanın ürünlerine yabancı madde karıştırdığı yönünde bir algı oluşmasına neden oldu. Eker, yaptığı resmi açıklama ile bu algının gerçeği yansıtmadığını, gıda üretiminde "tağşiş" ile "teknik sapma" arasındaki farkın hayati önem taşıdığını belirtti.

"Kasten Yabancı Madde Karıştırılmadı"

Eker Süt Ürünleri'nden yapılan açıklamada, gıda sektöründeki en hassas konulardan biri olan tağşiş kavramına açıklık getirildi. Şirket, tağşişin "süite bitkisel yağ katmak gibi kasten yapılan bir eylem" olduğunu hatırlatarak; söz konusu üründeki durumun, mevsimsel süt değişimleri veya üretim bandındaki anlık dalgalanmalar sonucu yağ oranının sınır değerin çok az altında kalmasından kaynaklandığını ifade etti. Yani markaya göre ortada bir "hile" değil, "teknik limit aşımı" bulunuyor.

Dört Farklı Laboratuvardan Olumlu Analiz Raporu

Haber konusu olan aynı parti numaralı (Pn: P141442155) ürünler üzerinde kapsamlı incelemeler yapıldığını duyuran Eker, Türkiye'nin önde gelen akredite laboratuvarlarından gelen sonuçları paylaştı. Açıklamaya göre:

  • Bursa Gıda Araştırma Laboratuvarı,
  • Uludağ Üniversitesi,
  • Kalite Sistem Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı,
  • Konya Gıda Araştırma Laboratuvarı

tarafından yapılan analizlerde, ürünün kuru maddedeki yağ oranının ilgili mevzuata tamamen uygun olduğu tespit edildi. Şirket, bu analiz raporlarını savunmalarına ek belge olarak sunduklarını belirtti.

Eker Hukuki Süreç Başlattı: Konu Yargıda

Bakanlığın idari yaptırım kararına karşı yasal haklarını kullandığını belirten Eker Süt Ürünleri, ilgili mahkemelere gerekli itirazların yapıldığını duyurdu. "Yüksek kalite, hijyen ve gıda güvenliği standartlarından ödün vermiyoruz" mesajı veren şirket, Türk Gıda Kodeksi'ne uygun üretim yapıldığının altını çizdi. Yargı aşamasında olan süreçle ilgili gelecek kararın, markanın güvenilirliği açısından kritik bir emsal teşkil etmesi bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber