Bursa'da yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü 12 yaralı
Bursa'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.
Bursa'nın İznik ilçesi Çakırca Mahallesi sınırlarından geçen İznik-Orhangazi yolunda özel bir şirkete ait olan yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise aracın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.