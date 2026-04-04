Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden canlanıyor

Bakan Uraloğlu, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti hükümetlerince kentte birçok işin gerçekleştirildiğini söyledi.

Afyonkarahisar'ın komşu illere bölünmüş yollarla bağlandığını dile getiren Uraloğlu, "Halihazırda Afyonkarahisar'da sadece kara yollarında 10 milyar liranın üzerinde 7 projede devam eden işimiz var. AK Parti hükümetlerimizde Afyonkarahisar'da yaklaşık 109 milyar liralık ulaştırma, altyapı ve haberleşme yatırımını hayata geçirdik. Gerçekten bu da genel anlamda baktığımızda iyi bir rakam. Tabii bu yeterli mi, daha ihtiyacımız yok mu? Elbette daha ihtiyaçlarımız var. O ihtiyaçlarımızı da peyderpey hayata geçireceğiz." diye konuştu.

"2027 yılı içinde inşallah Afyonkarahisar'a getirmiş olacağız"

Uraloğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi'ni yakından takip ettiğini söyledi.

"İlk etapta Afyonkarahisar'a kadar orayı hizmete açalım istiyoruz." diyen Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Sonra Banaz, Uşak, Salihli, Manisa ve İzmir'e kadar gidecek olan bir program çerçevesinde bunları hayata geçirelim istiyoruz. Hedefimiz, bu sene sonuna kadar Afyonkarahisar'a kadar getirmekti ama birazcık sarkma var. Özellikle çalışamadığımız günler ve aylar oldu. Şu anda artık çalışılabilir duruma geldik, detaylı bilgi aldık. Çok sarkmadan, 2027 yılı içinde inşallah Afyonkarahisar'a getirmiş olacağız. Sadece deneme seferleri değil hedefimiz işletmeye açmak. Onun için burada biz yolumuza bütün ekibimizle beraber devam edeceğiz. Genel anlamda bir problemimiz yok."

"Halep ile Şam arasında zaten işleyen bir demir yolu var"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, bir gazetecinin Hicaz Demir Yolu ile ilgili sorusu üzerine şu cevabı verdi:

"Hicaz Demir Yolu'nun Suriye sınırlarında Halep'e kadar hiçbir şey yok maalesef. Daha doğrusu Şam'a kadar bir şey yok yani Şam'dan aşağıya doğru, Ürdün'e doğru giden bölümde. Eski demir yolunu nostaljik olarak hayata geçirelim istiyoruz. Şam'dan birazcık daha güneye doğru ama esas 'Yük taşımacılığında ve lojistikte neredeyiz?' diye kastediyorsanız. Öncelikle Halep'e kadar Türkiye'deki mevcut demir yolumuzu uzatacağız. Aşağı yukarı 110 milyon dolarlık kaynağa ihtiyacı var. Halep ile Şam arasında zaten işleyen bir demir yolu var. Bir taraftan da Nusaybin'den Kamışlı'ya kadar giden demir yolunu hayata geçirip hem Suriye'ye hem de Irak'a bağlantı yapmış olacağız. Bunlar, gündemimizdedir."