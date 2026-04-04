Meyve ve sebzede fahiş fiyat uygulayan işletmelere 96,6 milyon lira ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 3 Nisan 2026 tarihinde yılın ikinci, toplamda ise 46. toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, toptancı hallerinde ve marketlerde sebze ve meyve ürünlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlere ilişkin tespitler masaya yatırıldı.

Kapsamlı denetimler sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen ulusal zincir marketler ile sebze ve meyve toptan ticaretiyle iştigal eden toplam 183 işletme hakkında işlem tesis edildi. Kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, söz konusu işletmelere toplam 96 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen denetim faaliyetlerinin hız kesmeden devam edeceği vurgulanarak, "Tüketicilerimizin korunması ve piyasada adil fiyat oluşumunun sağlanması amacıyla denetimler kararlılıkla sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi.