Adliyede Rüşvet Operasyonu: Savcı, Avukat ve Personel Gözaltında

Gaziantep'te adliye içinde kurulan rüşvet ve uyuşturucu ağına yönelik operasyonda aralarında savcı, avukat ve adliye personelinin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Nisan 2026 09:49, Son Güncelleme : 04 Nisan 2026 09:51
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Soruşturma, adliye personeline yönelik ihbar üzerine başlatıldı.

Başlatılan teknik ve fiziki takip sonucunda, zabıt katibi Halil İbrahim Uğurlu'nun uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası üzerine yürütülen incelemelerde, adliye içinden ve dışından birçok kişinin dahil olduğu bir ağ tespit edildi. CMK 135 kapsamında yapılan dinleme ve analizler sonucunda 15 kişi daha belirlenerek toplam 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Savcı, avukat ve personel hakkında işlem

Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet savcısı, 2 avukat, 7 adliye personeli ve 6 sivil şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerin; uyuşturucu ticareti, rüşvet, nüfuz ticareti ve gizliliğin ihlali gibi suçlamalarla bağlantılı olduğu değerlendirildi.

WhatsApp yazışmaları delil oldu

Şüphelilere ait dijital materyallerde yapılan incelemelerde, suç unsuru taşıdığı değerlendirilen çok sayıda yazışmaya ulaşıldı. Yazışmalarda, adliye içerisindeki bazı görevlilerin bilgi sızdırdığı ve yargı süreçlerine müdahale ettiği iddiaları yer aldı.

2 kişi tutuklandı

Operasyon kapsamında zabıt katipleri Halil İbrahim Uğurlu ile Murat Çetinkaya çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Başsavcılık kaynakları, dosyanın genişleyebileceğini ve yeni gözaltıların olabileceğini ifade etti.


