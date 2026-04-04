Son dört yılın ehliyet sınavları incelenince ortaya çıktı! Joker operasyonunda 14 tutuklama

Tokat'ta son dört yılda yapılan ehliyet sınavlarına yönelik soruşturma başlatıldı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada; yazılı ehliyet sınavını geçemeyen bazı kişilerin kimlik kartlarını kayıp gerekçesiyle yeniledikleri, bu süreçte gerçek kimlik sahibinin yüzü ile joker adayın yüzünü yapay zeka kullanarak ortak fotoğraf haline getirerek nüfus müdürlüğü yetkililerini kandırdıkları ve bu yöntemle yerlerine başkalarını sınava soktukları tespit edildi.

SON DÖRT YILIN SINAV EVRAKLARI İNCELENDİ

Tokat merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Tokat ili Niksar ilçesi ve Şanlıurfa'da da bağlantılar belirlendi. Son dört yıla ait sınav evraklarının incelenmesi sonucu Tokat ve Şanlıurfa'da 12 joker aday, beş de organizatör olduğu belirlendi.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ekipler tarafından eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken; iki şüpheli adli kontrol, bir şüpheli de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.