Halk otobüsü üst geçide çarptı: Beş ölü

Kaza, sabah saatlerinde Ankara-İstanbul Yolu Saray mevkisinde meydana geldi.

Ankara-Kızılcahamam seferini gerçekleştiren özel halk otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, yaya üst geçidinin ayağına çarptı.

BEŞ KİŞİ ÖLDÜ, 15 KİŞİ YARALANDI

Kazada beş kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı.

Yaralılar, hurda yığını haline gelen otobüsten çıkarılıp, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitiren beş kişinin cesedi de ekiplerin incelemesinden sonra Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kazada yaşamını yitiren beş kişiden dördünün minibüs şoförü Efe Erdem ile yolculardan Mehmet Sucu ve kızı Safiye Simge Sucu ile Hamiyet Bilge Uslu olduğu belirlendi.

Yaşamını yitiren diğer kadın yolcunun kimliğini belirleme çalışmaları sürüyor.

Minibüs şoförü Efe Erdem'in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANLARI KAZA YERİNDE

Kazanın ardından olay yerine gelen Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel halk otobüsünün Ankara istikametine giderken bariyerlere çarptığını belirtti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu da Kızılcahamam'dan saat 07.00'de sefere başlayan özel halk otobüsünün Kahramankazan'ın Saray Mahallesi mevkisinde önce bariyerlere, ardından üst geçidin ayağına çarptığını anlatarak, "Kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz." dedi.