İzmir'de kavşakta drift atan sürücüye 165 bin lira ceza
İzmir'in Bornova ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücüye 165 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2026 11:43, Son Güncelleme : 04 Nisan 2026 16:51
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Karacaoğlan Mahallesi'nde bir sürücünün kavşakta otomobille drift attığı görüntülerin sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, sürücünün A.C. (29) olduğunu belirledi. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgi maddelerinden 165 bin lira para cezası uygulanan A.C'nin, sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.
Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.