KDK'dan 16 bin TL'lik üniversite ders kitabı için tavsiye kararı

KDK, Yıldız Teknik Üniversitesinde bir derste 16 bin lira tutarındaki kitabın satın alınmasının zorunlu kılınması ve kitabı alamayan öğrencilerin notlandırmada dezavantajlı duruma düşürülmesi üzerine, söz konusu uygulamanın eğitimde fırsat eşitliğini ihlal ettiğine hükmederek üniversiteye tavsiye kararı verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2026 15:48, Son Güncelleme : 04 Nisan 2026 15:23
Alınan bilgiye göre, YTÜ'de eğitim gören bir öğrenci, aldığı bir ders kapsamında 16 bin lira tutarındaki kitabı satın almak zorunda bırakıldığı gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK), başvurdu.

Başvuruda, ders ve sınavlara erişimin yalnızca söz konusu kitapta yer alan "QR" kod aracılığıyla yapılabildiği, bu sınavın ise dönem sonu notuna yüzde 10 etki ettiği belirtildi. Kitabı maddi imkansızlıklar nedeniyle alamayan öğrencilerin otomatik olarak 90 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulduğunu aktaran öğrenci, bu durumun dönem sonu ortalamalarını olumsuz etkilediğini ve dar gelirli öğrenciler için ciddi mağduriyet oluşturduğunu kaydetti.

Öğrenci başvurusunda ayrıca, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre üniversitelerin öğretim materyali önerebileceğini ancak bunun satın alınmasını zorunlu kılma yetkisinin bulunmadığını hatırlattı. Eğitimde fırsat eşitliği ve öğrencilerin ekonomik durumları nedeniyle dezavantajlı hale getirilmemesinin yükseköğretim kurumlarının sorumluluğunda olduğuna işaret edilen başvuruda, söz konusu zorunluluğun kaldırılması talep edildi.

"Fırsat eşitsizliğine ve eğitim hakkı ihlaline neden oluyor"

Başvuruyu inceleyerek karara bağlayan KDK, idarenin bilimsel özerkliği ve eğitim politikalarını belirleme serbestisi çerçevesinde eğitim sürecinde bazı kitapların kullanılmasının olağan olduğunu, ancak söz konusu çevrimiçi uygulamaların notlandırmaya olan etkisinin göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

Kararda, uyuşmazlık konusu ders materyallerinin fiyatlarının bir öğrenci için yüksek mahiyette olduğuna dikkat çekilerek, bu kitapları alabilen ve alamayan öğrenciler arasında değerlendirme ve notlandırma farklılığı oluştuğunun, bu durumun da fırsat eşitsizliğine yol açtığının altı çizildi.

Mevcut uygulamanın, eğitim hakkının "gerekli kaynaklara erişim sağlayabilme" yönünü ihlal ettiği kanaatine varan KDK, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, kitap satın alma zorunluluğu aramaksızın söz konusu ders materyallerinde yer alan uygulamaların notlandırma bileşenlerinden biri olarak değerlendirilmemesi yönünde tavsiye kararı verdi.

KDK ayrıca, karar üzerine üniversite rektörlüğü tarafından tesis edilecek işlemin 30 gün içinde Kuruma bildirilmesini istedi.

